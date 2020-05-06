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Música na quarentena

Zeca Pagodinho se rende e anuncia live para o Dia das Mães

Show será às 13h, com transmissão pelo canal oficial do artista no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 10:29

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 10:29

Zeca Pagodinho lança álbum
Zeca Pagodinho fará live no dia das mães (10).  Crédito: Divulgação
O cantor Zeca Pagodinho, 61, anunciou que fará uma live no domingo (10), Dia das Mães. O artista resolveu ceder após muitos pedidos de seus fãs nas redes sociais.
No início de abril, o artista usou as redes sociais para dizer que não faria uma live, por não saber tocar instrumento.
"Então, meus fãs, estou aqui. Queria poder tocar um samba, mas não sei tocar, não tem quem toque... Tô aqui nessa quarentena, mas estou respeitando, esperando que todo mundo também respeite pra que isso daqui a pouco passe, e eu volte aos palcos pra gente cantar nosso samba com palmas, drinks, brindes", disse o sambista.
Já que Zeca não sabe tocar, a live de pouco mais de uma hora terá cinco músicos, que manterão o distanciamento recomendado, segundo informou o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.
Enquanto isso, Zeca Pagodinho também afirmou estar ouvindo bastante música em casa. Beth Carvalho, Aniceto e Fundo de Quintal, foram citados pelo músico, que também disse estar revivendo suas fitas K-7 antigas. "Rezando bastante para que tudo passe. Confira e se puderem, fiquem em casa", alertou o cantor.

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Ainda na publicação postada na conta oficial do sambista, ressaltou que Zeca está em casa com a família "mesmo com saudades do botequim."
Nos comentários, fãs e internautas manifestaram compreensão e também expressaram ainda mais a vontade de assisir uma live do artista. "Zeca não precisa ter ninguém, coloca uma cadeira uma caixa de cerveja e vai cantando essas músicas que está aí nos discos", escreveu um seguidor.
"Tranquilidade Zeca, aproveita a família. Te escutamos no Spotify", brincou outro fã.

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