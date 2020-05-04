Ouça 15 músicas de sucesso de Aldir Blanc

A música brasileira deu adeus a um de seus maiores compositores nesta segunda-feira (4). Aldir Blanc morreu após 24 dias internado. Ele lutava contra o coronavírus e veio a falecer num hospital em Vila Isabel, no Rio de Janeiro.
Em mais de cinco décadas de carreira, Aldir compôs mais de 500 canções, muitas em parcerias históricas como João Bosco. Entre os sucessos está "Amigo É Pra Essas Coisas", "O Bêbado e o Equilibrista", "Vida Noturna" e muitas trilhas de novelas da Globo. Confira abaixo 15 canções do repertório de sucessos de Aldir.
- AMIGO É PRA ESSAS COISAS
- ?Um dos primeiros grandes sucessos de Aldir Blanc. A canção conquistou o segundo lugar no Festival Universitário da Música Popular Brasileira de 1970, sendo interpretada pelo grupo MPB-4.
- BALA COM BALA
- Composição em parceria com João Bosco, que Elis Regina eternizou no álbum "Elis" (1972)
- A VIAGEM
- Canção escrita com Cleberson Horsth, integrante do Roupa Nova. Por sinal, o grupo eternizou o sucesso na abertura da novela de mesmo nome, em 1994.
- CABARÉ
- Outro sucesso na voz de Elis Regina, que chegou a ser elogiado por Astor Piazzola, um dos maiores nomes do tango argentino
- O BÊBADO E O EQUILIBRISTA
- Imortalizado na voz de Elis Regina, a canção se tornou um hino contra a ditadura militar ao conter uma série de menções a figuras perseguidas no período.
- VISCONDE SABUGOSA
- Música feita para o personagem de Monteiro Lobato, que foi retratado na série televisiva nos anos 1970
- CHOCOLATE COM PIMENTA
- Tema de abertura da novela global das seis, exibida entre 2003 e 2004, interpretada por Débora Blando
- RESPOSTA AO TEMPO
- A canção foi tema de abertura da minissérie "Hilda Furacão", nos anos 1990. Interpretada por Nana Caymmi, a parceria de Aldir com Cristovão Bastos foi um sucesso nas rádios
- DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ
- Bolero também interpretado por Elis Regina e um dos grandes sucessos da carreira da cantora
- CORAÇÃO DO AGRESTE
- Sucesso eternizado por Fafá de Belém e que faz parte da trilha da novela "Tieta"
- MESTER SALA DOS MARES
- Outra canção gravada por Elis Regina, que chegou a ser censurada pela ditadura militar, por abordar a vida do líder da Revolta da Chibata, ocorrida em 1910
- CONFINS
- Música que fez parte da trilha de abertura da novela "Renascer" (1993), interpretada por Ivan Lins e Batacoto
- VIDA NOTURNA
- Carro-chefe do disco homônimo lançado em 2005, o único em que Blanc interpretou todas as faixas
- INCOMPATIBILIDADE DE GÊNIOS
- Parceria de Blanc e Bosco que fala da vida conjugal
- KID CAVAQUINHO
- Mais uma parceria com João Bosco, que compôs o segundo disco de Bosco: "Caça à Raposa" (1975). O álbum teve ainda as já citadas "O Mestre Sala dos Mares" e "Dois Pra Lá, Dois Pra Cá".