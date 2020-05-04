Ouça 15 músicas de sucesso de Aldir Blanc

O cantor Aldir Blanc posa para foto em seu escritório, no Rio de Janeiro, em 2005

A música brasileira deu adeus a um de seus maiores compositores nesta segunda-feira (4). Aldir Blanc morreu após 24 dias internado. Ele lutava contra o coronavírus e veio a falecer num hospital em Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

Em mais de cinco décadas de carreira, Aldir compôs mais de 500 canções, muitas em parcerias históricas como João Bosco. Entre os sucessos está "Amigo É Pra Essas Coisas", "O Bêbado e o Equilibrista", "Vida Noturna" e muitas trilhas de novelas da Globo. Confira abaixo 15 canções do repertório de sucessos de Aldir.