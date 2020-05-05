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Manu Gavassi anuncia live após 'sumir' das redes sociais

Transmissão ao vivo acontecerá esta quinta-feira (7), no YouTube, e levará o nome de 'Vinho no meu Tapete'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 10:39

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 10:39

Manu Gavassi faz ensaio pós BBB 20
Manu Gavassi faz ensaio pós BBB 20 Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow
A cantora Manu Gavassi, 27, ex-BBB20, anunciou que fará uma live na próxima quinta-feira (7) às 19h através de seu canal no YouTube. Intitulada "Vinho no meu Tapete", a transmissão ao vivo acontece após um breve período de ausência de Manu nas redes sociais -após sair da casa do BBB como uma das finalistas, ela demorou quatro dias para se pronunciar aos fãs.
"É chegado o momento... prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para a minha live", brincou Manu ao fazer o anúncio de sua live, via Instagram, na noite desta segunda-feira (4). Segundo a assessoria da cantora, ela cantará os hits de sua carreira, como "Garoto Errado" e "Planos Impossíveis", além de "áudio de desculpas", música de seu mais recente EP "Cute But (Still) Psycho.
Fãs, amigos e famosos comemoraram a live nos comentários da publicação. "Eu amo! Não vou perder por nada", escreveu Sabrina Sato. Fernanda Paes Leme, Isabel Goulart, Lia Clark e Dani Calabresa, dentre outras celebridades, também celebraram nos comentários.
"Tô pronto! Dia 7 de maio vai ser um dia ótimo astrologicamente, sabia?", comentou Caique Nogueira. A publicação recebeu inclusive comentários de marcas como Melissa, Havaianas e Americanas.
As doações feitas durante a live serão revertidas para o projeto "Fome de Música", que tem como objetivo acabar com a fome no Brasil por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar alimentos.

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Manu não havia retornado às suas redes sociais desde o término do Big Brother Brasil 20, na última segunda-feira (27). Ela ficou em terceiro lugar no reality, atrás da campeã, a médica Thelma Assis, 35, e da vice, a influenciadora Rafa Kalimann, 27.
Após dias de silêncio e cobrança dos fãs, o engenheiro Igor Carvalho, namorado de Manu, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores da cantora. "Está tudo bem por aqui gente, fiquem tranquilos", afirmou ele no Twitter.
"Deem um tempinho pra Manuzinha voltar à normalidade do nosso mundo. Corações calmos e muito amor por tudo que vocês fizeram", afirmou Igor, após cobranças dos fãs pelo sumiço da cantora, que participou apenas dos compromissos relacionados ao programa.

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