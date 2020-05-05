Manu Gavassi anuncia live após 'sumir' das redes sociais

Manu Gavassi faz ensaio pós BBB 20 Crédito: Isabella Pinheiro/Gshow

A cantora Manu Gavassi, 27, ex-BBB20, anunciou que fará uma live na próxima quinta-feira (7) às 19h através de seu canal no YouTube. Intitulada "Vinho no meu Tapete", a transmissão ao vivo acontece após um breve período de ausência de Manu nas redes sociais -após sair da casa do BBB como uma das finalistas, ela demorou quatro dias para se pronunciar aos fãs.

"É chegado o momento... prepare sua taça, escolha seu vinho e venha para a minha live", brincou Manu ao fazer o anúncio de sua live, via Instagram, na noite desta segunda-feira (4). Segundo a assessoria da cantora, ela cantará os hits de sua carreira, como "Garoto Errado" e "Planos Impossíveis", além de "áudio de desculpas", música de seu mais recente EP "Cute But (Still) Psycho.

Fãs, amigos e famosos comemoraram a live nos comentários da publicação. "Eu amo! Não vou perder por nada", escreveu Sabrina Sato. Fernanda Paes Leme, Isabel Goulart, Lia Clark e Dani Calabresa, dentre outras celebridades, também celebraram nos comentários.

"Tô pronto! Dia 7 de maio vai ser um dia ótimo astrologicamente, sabia?", comentou Caique Nogueira. A publicação recebeu inclusive comentários de marcas como Melissa, Havaianas e Americanas.

As doações feitas durante a live serão revertidas para o projeto "Fome de Música", que tem como objetivo acabar com a fome no Brasil por meio de uma tecnologia social que une artistas, produtoras, shows, festas e festivais para arrecadar alimentos.

Manu não havia retornado às suas redes sociais desde o término do Big Brother Brasil 20, na última segunda-feira (27). Ela ficou em terceiro lugar no reality, atrás da campeã, a médica Thelma Assis, 35, e da vice, a influenciadora Rafa Kalimann, 27.

Após dias de silêncio e cobrança dos fãs, o engenheiro Igor Carvalho, namorado de Manu, usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores da cantora. "Está tudo bem por aqui gente, fiquem tranquilos", afirmou ele no Twitter.