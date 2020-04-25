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BBB20

Anitta é cutucada por pai de Manu Gavassi após torcida contra a sister

O recado chega depois que a artista esteve empenhada em tirar Manu Gavassi do BBB. Inclusive fãs ficaram irritados com Anitta por causa da postura dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 09:42

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 09:42

A cantora Anitta
Anitta é cutucada por pai de Manu Gavassi após torcida contra a sister Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Manu Gavasssi foi eleita a primeira finalista do BBB 20. Porém, o pai dela, o radialista Zé Luiz, está na bronca com artistas que fazem coro contra a sua filha. Dentre elas Anitta, que fez campanha contra Manu nas redes sociais.
No Twitter, Zé escreveu: "Aliás, puta plot twist [reviravolta, em inglês] nesse BBB. Os Chernoboys, jogadores de futebol, o filho do presidente, Anitta, tudo contra e, 1,53m [de altura] e 42 kg derrubando tudo. I do believe in fairies, I fucking do ['eu acredito em fadas, eu realmente acredito', em inglês]", escreveu ele na rede social.
O recado chega depois que a artista esteve empenhada em tirar Manu Gavassi do BBB. Inclusive fãs ficaram irritados com Anitta por causa da postura dela.

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"Se a Mari e o Babu ficarem, eu faço uma live", prometeu Anitta em um de seus Stories no Instagram durante paredão que tinha Manu envolvida com os dois brothers. Vale lembrar que a promessa fazia sentido, já que Anitta disse que não faria shows virtuais.
Como a campanha não surtiu efeito, após a eliminação de Mari Gonzalez do BBB na noite da última terça (21), Anitta chamou a influenciadora para ir à casa dela chorarem juntas.
Torcedora do Babu, Anitta cantou na festa da noite desta sexta (24), a última da temporada.
Além dela, marcaram presença em lives especialmente feitas para o reality nomes como Paulo Ricardo, Zé Neto & Cristiano, Preta Gil e um time de veteranos do funk, formado por DJ Marlboro, MC Marcinho, MC Koringa e Buchecha.

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