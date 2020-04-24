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Família

Anitta vai ser titia e pede para decorar quarto do novo sobrinho

Renan Macedo, irmão da cantora, será pai pela primeira vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:02

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:02

A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A família da cantora Anitta, 27, está em festa. Isso por que o irmão da artista Renan Machado anunciou que será pai pela primeira vez. "Posso decorar o quarto? Eu posso fazer os looks? Posso escolher o nome do meio?", questionou ela a ele no Instagram.
"Não sei nem por onde começar. Depois de tudo que passamos, receber novamente essa bênção de Deus e de minha mãe Oxum é algo indescritível!", comemorou Renan nas redes sociais, mostrando a barriga da mulher. "Só peço a Deus e aos Orixás que tragam nosso bebê com saúde".
Renan é casado com Jeni Monteiro, que é mãe de um menino, Breno. Ela e Renan já engravidaram em 2018, mas a jovem acabou sofrendo um aborto espontâneo.
A mãe de Anitta, Miriam Macedo, também comemorou nas redes sociais. "Que felicidade saber que vou ser avó pela primeira vez. Acho que vou ser uma boa avó, por que o Breno, que considero como neto, já me aprovou --mas me chama de tia--, que meu neto venha consolidar mais ainda a união de vocês."

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No fim do ano passado, a família de Anitta também ganhou novos membros, mas devido à descoberta de um novo irmão, filho do seu pai, Mauro Machado. Felipe Terra, 31, que é pai de uma menina, realizou um teste de DNA para comprovar seu parentesco com a funkeira. "Meu maior presente do ano, disse Anitta na ocasião.

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