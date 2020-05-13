Olho seco, miopia... 7 dicas para a quarentena não estragar sua visão

Mulher de máscara facial em casa olhando o celular Crédito: Freepik

Meses praticamente sem sair de casa, horas e horas por dia na frente da TV, do tablet, do computador e do celular. O isolamento, que é a forma mais segura de se prevenir do coronavírus, pode trazer alguns prejuízos à visão. Não à toa, há especialistas na área estudando os efeitos da quarentena sobre a nossa saúde ocular em médio e longo prazo.

De acordo com a oftalmologista Liliana Nobrega, pode-se esperar mais queixas de ressecamento nos olhos e de dificuldade de enxergar, uma vez que os novos hábitos tendem a ocasionar um aumento nos casos de miopia, por exemplo.

O ressecamento ocular tem nome. É chamado de Síndrome dos Olhos Secos. Um problema que está piorando com o isolamento. "Estamos mais diante das telas. Com isso, a gente pisca menos vezes, não pisca adequadamente. Com isso, a lágrima não se forma direito, tanto em qualidade quanto em quantidade. Já vemos pessoas se queixando de desconforto, cansaço visual, principalmente devido à secura", explica Liliana.

Os hábitos da quarentena, diz a médica, são difíceis de serem abandonados. Os eletrônicos, de fato, se tornaram importantes para as pessoas manterem contato com parentes e amigos, para trabalhar e estudar, além de se entreter. "Há lives de tudo quanto assunto, de música... Estamos sendo bombardeados de assuntos pela Internet".

Além disso, o estresse por conta da pandemia, do confinamento, também afeta a vista. "Esse estresse, que era agudo, já virou crônico, e está alterando as doenças, o metabolismo, o sono das pessoas, que estão tomando mais remédios. Essas medicações, seja para pressão arterial,seja para ansiedade, depressão e para dormir também alteram o filme lacrimal, descompensam as glândulas que produzem a lágrima, piorando a questão do olho seco.

Também há um aumento nos casos de miopia, principalmente entre crianças e jovens. "Elas não saem para brincar ao ar livre, estão mais diante de celulares e tablets. Estão em fase de formação e vivem com olhos nas telas. Por isso se fala já em epidemia de miopia no futuro", observa ela.

Confira as dicas da oftalmologista para minimizar os danos do isolamento à sua visão e a vista das crianças