Olho seco, miopia... 7 dicas para a quarentena não estragar sua visão

Meses praticamente sem sair de casa, horas e horas por dia na frente da TV, do tablet, do computador e do celular. O isolamento, que é a forma mais segura de se prevenir do coronavírus, pode trazer alguns prejuízos à visão. Não à toa, há especialistas na área estudando os efeitos da quarentena sobre a nossa saúde ocular em médio e longo prazo.
De acordo com a oftalmologista Liliana Nobrega, pode-se esperar mais queixas de ressecamento nos olhos e de dificuldade de enxergar, uma vez que os novos hábitos tendem a ocasionar um aumento nos casos de miopia, por exemplo.
O ressecamento ocular tem nome. É chamado de Síndrome dos Olhos Secos. Um problema que está piorando com o isolamento. "Estamos mais diante das telas. Com isso, a gente pisca menos vezes, não pisca adequadamente. Com isso, a lágrima não se forma direito, tanto em qualidade quanto em quantidade. Já vemos pessoas se queixando de desconforto, cansaço visual, principalmente devido à secura", explica Liliana.
Os hábitos da quarentena, diz a médica, são difíceis de serem abandonados. Os eletrônicos, de fato, se tornaram importantes para as pessoas manterem contato com parentes e amigos, para trabalhar e estudar, além de se entreter. "Há lives de tudo quanto assunto, de música... Estamos sendo bombardeados de assuntos pela Internet".
Além disso, o estresse por conta da pandemia, do confinamento, também afeta a vista. "Esse estresse, que era agudo, já virou crônico, e está alterando as doenças, o metabolismo, o sono das pessoas, que estão tomando mais remédios. Essas medicações, seja para pressão arterial,seja para ansiedade, depressão e para dormir também alteram o filme lacrimal, descompensam as glândulas que produzem a lágrima, piorando a questão do olho seco.
Também há um aumento nos casos de miopia, principalmente entre crianças e jovens. "Elas não saem para brincar ao ar livre, estão mais diante de celulares e tablets. Estão em fase de formação e vivem com olhos nas telas. Por isso se fala já em epidemia de miopia no futuro", observa ela.
Confira as dicas da oftalmologista para minimizar os danos do isolamento à sua visão e a vista das crianças
Cuidado com lentes de contato
Uma dica para minimizar os danos, segundo a oftalmologista Liliana Nobrega, é dar pausas ao usar as telas. "A cada 20 ou 30 minutos, parar de olhar para o computador ou para o celular e olhar para longe para descansar a visão. A musculatura do olho vai relaxar um pouquinho". Vale abrir as janelas e mirar no horizonte por alguns minutos
O ideal seria sair ao ar livre com as crianças, para que pudesse exercitar a visão de longe. Como isso não é possível neste momento, por causa da pandemia de coronavírus, a dica é tentar mantê-las algumas horas por dia longe das telas. "É importante ser criativo, conversar, propor brincadeiras, jogos de tabuleiros, outras coisas que possam distrai-las para longe das telas", orienta a médica.
Lembre-se sempre de piscar. O normal é piscar de 12 a 15 vezes por minuto. Porém, quando estamos diante das telas, tendemos a piscar de três a cinco vezes menos. Segundo Liliana Nobrega, o piscar vai renovando a lágrima.
Sim, ao beber água, você se hidrata e mantém seu olhos hidratados. Lembrando que ventilador e ar-condicionado também ajudam a ressecar os olhos
O ômega 3 é um nutriente importante para a saúde dos olhos. Está presente em alimentos como o azeite, o abacate, castanhas, linhaça, chia, peixes como salmão, atum, sardinha
Ao sair de casa, lembrar que o uso de óculos ajuda a proteger de contágio por coronavírus. Além disso, os óculos de sol são uma barreira de proteção contra o vento, a poluição, prevenindo o ressecamento. Mas é preciso ter cuidado com esse acessório, pois ele também pode ser um foco de contaminação de doenças. "É importante higienizar os óculos três vezes ao dia. Não apoiar os óculos na roupa, sobre a cabeça, muito menos sobre as superfícies quando for à padaria, à farmácia, por exemplo", alerta Liliana Nobrega.
Quem usa as lentes pode continuar usando neste período de pandemia, mas com um cuidado redobrado na higienização delas. É fundamental lavar bem as mãos antes e depois de manusear as lentes.