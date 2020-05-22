TikTok: aprenda dancinhas pra fazer com a família na quarentena

Giovanna Ewbank e os filhos Titi e Bless entraram na onda. Crédito: Reprodução Instagram

Você já deve ter ouvido falar ou até visto algum vídeo feito no Tik Tok . O aplicativo usado para criar vídeos com música e edições rápidas virou febre, principalmente durante a quarentena. Ele funciona como uma rede social, onde é possível postar o próprio conteúdo, além de comentar, curtir e seguir outros tiktokers - forma como a internet apelidou os usuários do app.

O conteúdo da rede que ganhou vários novos adeptos durante o período de isolamento é bem variado, mas os desafios de dança e dublagens roubam a cena no aplicativo. Muita gente está usando o app pra passar mais tempo em família ao cumprir os challenges.

E não existe fórmula mágica, o jeito é assistir aos vídeos várias vezes e tentar reproduzir os gestos. No fim, além de ser divertido e juntar todo mundo, ainda é um exercício físico e quando a dancinha finalmente sai - depois de várias tentativas -, a comemoração é certa! Que tal reproduzir um dos desafios com a família? Aí vão alguns exemplos pra te inspirar.

Vários famosos já entraram na onda e gravaram com a família nesta quarentena. Carolina Dieckmann postou um vídeo no Instagram em que aparece se divertindo com o filho José. "#Tiktok da semana...", escreveu a atriz na legenda da publicação.

A gravidíssima Giovanna Ewbank também usou o app pra reproduzir uma dancinha com os filhos Titi e Bless, que explodiu o fofurômetro dos seguidores. A atriz e apresentadora repostou os vídeos no Instagram, onde brincou: Quero saber: quem é você no rolê? Titi: Dá licença, esse é o meu momento; Bless: perdido no rolê kkkkk; Eu: tentando me enturmar com os tiktokers, escreveu.

Capixabas no Tik Tok

O universitário Leonardo Miranda mora em Vitória e chegou no app há dois meses. O que o atraiu pra rede foi a falta da pressão por materiais superelaborados que acontece em outras redes sociais. Acho que no Tik Tok existe muita liberdade para você postar o que quiser, sem muita exigência estética e busca por likes. É muito leve e gostoso de se usar porque você faz os desafios pra se divertir e se for pra chegar nas pessoas vai ser de forma natural, explica.

Além disso, você tem várias possibilidades para exercer a sua criatividade na hora de fazer os desafios, ou até mesmo, criar os seus, complementa Leonardo.

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Os adolescentes já estão muito bem familiarizados com o Tik Tok. A estudante Letícia Donateli passou a usar o app com mais frequência no ano passado. Ela conta que de tempos em tempos as dancinhas se atualizam e vão surgindo novas. Letícia entra diariamente na rede pra conferir se tem alguma novidade. São diversos conteúdos, tem vídeos de comédia, culinária e etc... Eu adoro as dancinhas, são todas divertidas e dá para fazer com a família e amigos, diz.

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Dicas para você reproduzir as dancinhas

Tech Tudo , site de tecnologia descomplicada do globo.com deu algumas orientações pra facilitar a missão de aprender os desafios do Tik Tok: