TikTok: aprenda dancinhas pra fazer com a família na quarentena

Você já deve ter ouvido falar ou até visto algum vídeo feito no Tik Tok. O aplicativo usado para criar vídeos com música e edições rápidas virou febre, principalmente durante a quarentena. Ele funciona como uma rede social, onde é possível postar o próprio conteúdo, além de comentar, curtir e seguir outros tiktokers - forma como a internet apelidou os usuários do app.
O conteúdo da rede que ganhou vários novos adeptos durante o período de isolamento é bem variado, mas os desafios de dança e dublagens roubam a cena no aplicativo. Muita gente está usando o app pra passar mais tempo em família ao cumprir os challenges.
E não existe fórmula mágica, o jeito é assistir aos vídeos várias vezes e tentar reproduzir os gestos. No fim, além de ser divertido e juntar todo mundo, ainda é um exercício físico e quando a dancinha finalmente sai - depois de várias tentativas -, a comemoração é certa! Que tal reproduzir um dos desafios com a família? Aí vão alguns exemplos pra te inspirar.
Vários famosos já entraram na onda e gravaram com a família nesta quarentena. Carolina Dieckmann postou um vídeo no Instagram em que aparece se divertindo com o filho José. "#Tiktok da semana...", escreveu a atriz na legenda da publicação.
A gravidíssima Giovanna Ewbank também usou o app pra reproduzir uma dancinha com os filhos Titi e Bless, que explodiu o fofurômetro dos seguidores. A atriz e apresentadora repostou os vídeos no Instagram, onde brincou: Quero saber: quem é você no rolê? Titi: Dá licença, esse é o meu momento; Bless: perdido no rolê kkkkk; Eu: tentando me enturmar com os tiktokers, escreveu.
Capixabas no Tik Tok
O universitário Leonardo Miranda mora em Vitória e chegou no app há dois meses. O que o atraiu pra rede foi a falta da pressão por materiais superelaborados que acontece em outras redes sociais. Acho que no Tik Tok existe muita liberdade para você postar o que quiser, sem muita exigência estética e busca por likes. É muito leve e gostoso de se usar porque você faz os desafios pra se divertir e se for pra chegar nas pessoas vai ser de forma natural, explica.
Além disso, você tem várias possibilidades para exercer a sua criatividade na hora de fazer os desafios, ou até mesmo, criar os seus, complementa Leonardo.
Os adolescentes já estão muito bem familiarizados com o Tik Tok. A estudante Letícia Donateli passou a usar o app com mais frequência no ano passado. Ela conta que de tempos em tempos as dancinhas se atualizam e vão surgindo novas. Letícia entra diariamente na rede pra conferir se tem alguma novidade. São diversos conteúdos, tem vídeos de comédia, culinária e etc... Eu adoro as dancinhas, são todas divertidas e dá para fazer com a família e amigos, diz.
Dicas para você reproduzir as dancinhas
O Tech Tudo, site de tecnologia descomplicada do globo.com deu algumas orientações pra facilitar a missão de aprender os desafios do Tik Tok:
Preste atenção ao ritmo da música
Usar a ferramenta de busca do próprio app pode ser útil, já que alguns usuários costumam postar vídeos tutoriais ensinando o passo a passo das dancinhas do momento. Faça a busca pelas hashtags "tutorial challenge" e "dance tutorial" e procure entre os vídeos os desafios dos quais você queira participar.
Também é possível procurar pelo tutorial das dancinhas no YouTube, já que os desafios virais do TikTok acabam se espalhando por outras redes sociais. Procure pela hashtag do desafio, treine os movimentos de dança e participe do challenge escolhido
Para que haja sincronização entre a dança e o áudio, é preciso prestar atenção ao ritmo da música de fundo. Vídeos com áudio dessincronizado podem ficar estranhos, na hora que for editar o vídeo se atente em combinar os movimentos com as batidas da música, para que seu clipe fique perfeito.