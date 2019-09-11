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De dublagens a efeitos fofos

Tik Tok: conheça o app de vídeos que conquistou a geração Z

Trata-se de uma rede social que permite ao usuário fazer gravações curtas, de 15 a 60 segundos, e ainda abusar de dublagens e muitos efeitos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

11 set 2019 às 09:09

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 09:09

Tik Tok: o aplicativo de vídeos que permite fazer dublagens e abusar de efeitos já tem conquistado a geração Z Crédito: Pinterest
Nada de Snapchat ou Instagram Stories, o aplicativo do momento, que tem conquistado cada vez mais a geração Z é o Tik Tok - uma junção dos antigos Musical.ly e Vine. Trata-se de uma rede social que permite ao usuário fazer gravações curtas, de 15 a 60 segundos, e ainda abusar de dublagens, muitos efeitos, e ainda compartilhar tudo com seus amigos e seguidores
> Marca vegana cria adesivos estrelados para secar espinhas
De acordo com a lista de consultoria SensorTower, o Tik Tok já é um dos aplicativos mais baixados do mundo, e conta com mais de 500 milhões de usuários de todas as idades. 
O aplicativo ficou popular no Brasil após seus vídeos viralizarem no Twitter e Facebook. Veja alguns perfis que fazem sucesso por lá: 
Tutoriais de make pra lá de "Euphoria" também fazem sucesso na rede social: 
Perfis de cãezinhos fofos tem nossos corações e também as curtidas no Tik Tok:

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