Tik Tok: conheça o app de vídeos que conquistou a geração Z

Tik Tok: o aplicativo de vídeos que permite fazer dublagens e abusar de efeitos já tem conquistado a geração Z Crédito: Pinterest

Nada de Snapchat ou Instagram Stories, o aplicativo do momento, que tem conquistado cada vez mais a geração Z é o Tik Tok - uma junção dos antigos Musical.ly e Vine. Trata-se de uma rede social que permite ao usuário fazer gravações curtas, de 15 a 60 segundos, e ainda abusar de dublagens, muitos efeitos, e ainda compartilhar tudo com seus amigos e seguidores.

De acordo com a lista de consultoria SensorTower, o Tik Tok já é um dos aplicativos mais baixados do mundo, e conta com mais de 500 milhões de usuários de todas as idades.

O aplicativo ficou popular no Brasil após seus vídeos viralizarem no Twitter e Facebook. Veja alguns perfis que fazem sucesso por lá:

Tutoriais de make pra lá de "Euphoria" também fazem sucesso na rede social: