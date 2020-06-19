Número de casos de Covid-19 sobe de 118 para 943 em um mês em Colatina

Colatina já contabiliza 943 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Larissa Avilez

A cidade de Colatina como outros municípios do interior do Estado , vem registrando aumento no número de casos de Covid-19. Em um mês, o município, que fica na Região Noroeste do Espírito Santo , viu o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus subir de 118 para 943. Para a prefeitura da cidade, o aumento de testes, incluindo os realizados na rede particular, a baixa adesão ao isolamento social feito pela população e o atraso dos índices do interior se comparados aos da Grande Vitória são algumas justificativas para esse crescimento.

Do dia 18 de maio até esta quinta-feira, dia 18 de junho, foram contabilizados 825 novos casos confirmados da doença. Dezoito pessoas que testaram positivo acabaram não resistindo e morreram vítimas do novo coronavírus.

"JÁ ERA AGUARDADO", DIZ PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Colatina informou que o avanço expressivo no número de casos confirmados no município tem preocupado. O aumento de casos é expressivo tanto em letalidade como em pacientes internados e existe ainda um aumento agressivo dos casos positivos. Podemos dizer que já era aguardado, pois o município, assim como todo interior, está atrasado se comparado os índices de casos da região da Grande Vitória, ressalta.

Segundo dados do Painel Covid-19, Colatina registra taxa de isolamento de apenas 42,5% Crédito: TV Gazeta Noroeste

AVANÇO DOS CASOS

O município de Colatina registrou o primeiro caso confirmado da doença no dia 3 de abril. Foram necessários 53 dias para que o município chegasse aos 209 casos positivos. Entretanto, se compararmos o número de casos registrados entre a última segunda-feira (15) até os casos desta quinta-feira (18), foram mais 229 pessoas infectadas, ou seja, apenas quatro dias foram necessários para ultrapassar os registros de quase dois meses.

AUMENTO DE TESTES

Segundo a prefeitura, o crescente aumento no número de casos é resultado de um maior número de testes realizados no município. Além dos exames feitos pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), que ampliou o envio de amostras para outros laboratórios para ter os resultados mais rápidos, entram na somatória também os testes feitos pela população em laboratórios particulares, que notificam os casos para a Secretaria Municipal de Saúde.

"Além disso, a pesquisa realizada por uma Universidade do Rio Grande Sul, que está na terceira fase em Colatina, também ampliou a testagem da população", informa a prefeitura.

ÓBITOS CONFIRMADOS

Além do crescimento dos casos confirmados do novo coronavírus, o município acumula o aumento no número de óbitos em decorrência da doença.

A primeira morte pela Covid-19, em Colatina, foi registrada no dia 14 de maio. No dia seguinte, o segundo óbito foi confirmado. No dia 16, dois dias após o primeiro registro, o município já notificava a terceira morte pela doença.

No dia 10 de junho, a cidade já contabilizava 10 mortes pelo novo coronavírus. Bastaram mais oito dias para que Colatina atingisse a marca de 18 óbitos, aumentando a taxa de letalidade para 1,80%, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Além desses, a Prefeitura de Colatina confirmou na manhã desta sexta-feira (19), mais uma morte por Covid-19, elevando para 19 o número de óbitos. Esse dado será contabilizado no boletim a ser divulgado ao longo do dia.

42,5% É A MÉDIA REGISTRADA PELO MUNICÍPIO SOBRE A TAXA DE ISOLAMENTO SOCIAL

ISOLAMENTO SOCIAL

Assim como em outros municípios do Espírito Santo, Colatina também sofre com o baixo índice de isolamento social, considerado uma das principais medidas de prevenção e contenção do vírus.

De acordo com o Painel Covid-19, atualizado pela Sesa, o município registra média de 42,5% na taxa de isolamento social durante a semana, chegando a 47,51% nos fins de semana, número abaixo do recomendado, que é de 70%.

Segundo Kamila Roldi, secretária municipal de Saúde, diminuir a circulação de pessoas é um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades.

"O desafio que nós temos, além da questão de leitos, é a questão da manutenção do isolamento, do distanciamento que a gente vem pedindo. Nós esbarramos, como em todos os municípios, a questão da conscientização da população. Nós temos pedido apoio do Ministério Público, da comunidade de forma geral, do comércio, dos prestadores de serviços, nós temos feito articulações com todo mundo, porque a gente sabe que isso não é uma briga exclusiva do poder público. A pandemia não tem um culpado, nós somos todos atores que estamos tentando resolver o problema, mas a gente não vai vencer a pandemia só com a atuação do poder público" Kamila Soares Roldi - Secretária Municipal de Saúde de Colatina