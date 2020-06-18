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Coronavírus: índice de ocupação de UTIs chega a 82,70% no ES

Painel Covid-19 divulgou que taxa voltou a subir nesta quinta-feira (18); dos 653 leitos de UTI oferecidos, 540 estão ocupados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 20:36

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 20:36

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ocupação de leitos de UTI no Estado voltou a subir e atingiu 82,70% nesta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo atingiu 82,70% nesta quinta-feira (18). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os hospitais do Estado possuem 540 leitos em uso dos 653 existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus
Após dois dias seguidos de diminuição no percentual de ocupação de leitos de UTI, tendo inclusive chegado até a menor porcentagem desde o final de maio nesta quarta-feira, com 81,86% dos leitos em utilização, o painel mostrou um pequeno aumento no índice.  
Os leitos de enfermaria, por sua vez, estão com 66,52% de ocupação. De acordo com a Sesa, são 678 vagas ofertadas em enfermarias em todo o Estado e 451 estão em uso. O total de leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus, somando enfermarias e UTIs, é de 1.331, sendo que 991 estão ocupados, um percentual de 74,46%.

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A Região Metrpolitana segue com o maior índice de ocupação de leitos de UTI, com 84,24% de sua capacidade preenchida. São 476 vagas disponíveis e 401 em uso. A Região Sul é a segunda com a maior utilização de UTIs para tratar pacientes com Covid-19, sendo 65 leitos oferecidos e 54 ocupados, o que representa 83,08% de ocupação.
A Região Norte possui 76,92% dos leitos de UTI preenchidos: são 60 leitos ocupados dos 78 disponíveis. Já a Região Central possui 73,53% de taxa de ocupação, com 25 leitos de UTI ocupados dos 34 oferecidos.

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