Coronavírus: índice de ocupação de UTIs chega a 82,70% no ES

Ocupação de leitos de UTI no Estado voltou a subir e atingiu 82,70% nesta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/TV

82,70% nesta quinta-feira (18). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os hospitais do Estado possuem 540 leitos em uso dos 653 existentes para o tratamento de pacientes com A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo atingiunesta quinta-feira (18). De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), os hospitais do Estado possuem 540 leitos em uso dos 653 existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus

Após dois dias seguidos de diminuição no percentual de ocupação de leitos de UTI, tendo inclusive chegado até a menor porcentagem desde o final de maio nesta quarta-feira, com 81,86% dos leitos em utilização, o painel mostrou um pequeno aumento no índice.

Os leitos de enfermaria, por sua vez, estão com 66,52% de ocupação. De acordo com a Sesa, são 678 vagas ofertadas em enfermarias em todo o Estado e 451 estão em uso. O total de leitos para o tratamento de pacientes com coronavírus, somando enfermarias e UTIs, é de 1.331, sendo que 991 estão ocupados, um percentual de 74,46%.

A Região Metrpolitana segue com o maior índice de ocupação de leitos de UTI, com 84,24% de sua capacidade preenchida. São 476 vagas disponíveis e 401 em uso. A Região Sul é a segunda com a maior utilização de UTIs para tratar pacientes com Covid-19, sendo 65 leitos oferecidos e 54 ocupados, o que representa 83,08% de ocupação.