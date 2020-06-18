Se, pelo menos, metade da população usar máscara sempre, a pandemia poderia ser contida, segundo estudo Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Uso de máscara pode impedir segunda onda de coronavírus, diz estudo

Usar máscara pode ser essencial para diminuir a taxa de transmissão do novo coronavírus , achatar a curva da Covid-19 e, assim, evitar uma segunda onda da doença  o que poderia resultar, consequentemente, em menos restrições socioeconômicas. O parecer é de um novo estudo realizado pela Universidade de Cambridge, da Inglaterra.

De acordo com as informações divulgadas pela BBC, a pesquisa indica que a adoção de lockdown precisaria ser acompanhada do uso massivo de máscaras para impedir ou, pelo menos, diminuir o crescimento do número de novos casos, já que elas funcionam como uma barreira para as gotículas de saliva, um dos meios pelos quais o coronavírus é transmitido.

"Se a população usar máscara de forma generalizada, com as medidas de distanciamento social, é possível obter um nível aceitável de controle da pandemia e retomar atividades antes do surgimento de uma vacina" Richard Stutt - Coautor do estudo e pesquisador de epidemiologia da Universidade de Cambridge

Para obter as novas evidências, os autores levaram em conta os possíveis estágios de infecção das pessoas e a transmissão do vírus pelo ar ou pelas superfícies, ambos combinados com medidas de distanciamento social. Além de considerar a taxa de transmissão, que precisa ser menor que o número 1 para que a pandemia seja contida. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a terceira fase do inquérito sorológico realizado pelo Governo do Estado apontou que a atual taxa de transmissão em território capixaba está em 1.6.

O resultado? Se as pessoas sempre usarem máscaras nas ruas, a transmissão do coronavírus diminui em duas vezes, se comparada ao cenário em que os indivíduos só utilizam a proteção após apresentarem algum sintoma da Covid-19. Se metade da população agir desta forma, a taxa de transmissão poderia chegar a menos de um, aponta o estudo.

1.60 é a atual taxa de transmissão do novo coronavírus no Espírito Santo

O estudo inglês também mostrou que as máscaras de pano  já exigidas no dia a dia do capixaba  são benéficas e diminuem fortemente a taxa de transmissão do novo coronavírus. As máscaras caseiras, que retêm 50% das partículas de saliva, são uma tecnologia barata e eficaz, defendeu o coautor Chris Gilligan.

"Minha máscara protege você e sua máscara me protege" Cientistas da Universidade de Cambridge - Ao resumirem o resultado do recente estudo

As conclusões obtidas pela Universidade de Cambridge estão de acordo com o que mostrou outro estudo realizado pela Universidade Texas A&M, dos Estados Unidos, que também aponta que o uso de máscara, associado às medidas de distanciamento social, é uma forma de interromper a cadeia de transmissão da Covid-19.

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