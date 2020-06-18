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Taxa elevada

A cada dez pessoas, sete estão testando positivo para a Covid-19 no ES

No início da pandemia, a proporção era de 10%, mas com a aceleração da curva de transmissão da doença, o indicador também subiu em velocidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 09:13

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 09:13

Efeito do coronavírus na economia mundial
A taxa de positividade para o coronavírus aumentou à medida que a curva de transmissão da Covid-19 também cresceu Crédito: Divulgação
A cada dez pessoas que são submetidas a  exames para diagnosticar o coronavírus no Espírito Santo, sete testam positivo para a Covid-19, ou seja, 70% dos casos. No início da pandemia no Estado, essa proporção era da ordem de 10%, e vem crescendo à medida da aceleração da curva de crescimento da doença em território capixaba.
Com 1.478 novos registros nesta quarta-feira (17), e com uma média superior a mil casos comprovados por dia desde o início do mês, o Espírito Santo apresenta-se ainda com uma quantidade elevada de confirmações, mesmo com uma leve redução da taxa de transmissão da Covid-19 apontada na terceira fase do inquérito sorológico, que no Estado passou de 1,85 para 1,6. 
Questionada se o grande número tem relação com os exames represados, alguns dos quais foram enviados para análise no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, pela assessoria, que não foi apenas essa situação que gerou o volume de confirmações, e reforçou que a alta taxa de positividade contribuiu para o resultado.
Das 3,1 mil amostras que foram enviadas para o Paraná, 97% já tiveram o resultado divulgado, o que foi feito gradativamente. Restam agora menos de 100 para análise. "As demais amostras estão em fase de processamento e a previsão é que sejam liberadas nos próximos dias", garante a Sesa.
A Secretaria ressalta ainda que, no momento, todas as amostras recebidas até as 19 horas de um dia são processadas e colocadas para análise no dia seguinte, no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), cuja operação ocorre todos os dias da semana, sem interrupções. 

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De acordo com os números atualizados no Painel Covid-19, da Sesa, até a noite desta quarta-feira (17), o total de 79.004 testes de coronavírus já foram realizados em todo o Estado. Até o momento, a taxa de letalidade da doença é de 3,86%. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas pela doença, três acabam falecendo.

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