A cada dez pessoas, sete estão testando positivo para a Covid-19 no ES

A cada dez pessoas que são submetidas a exames para diagnosticar o coronavírus no Espírito Santo, sete testam positivo para a Covid-19, ou seja, 70% dos casos. No início da pandemia no Estado, essa proporção era da ordem de 10%, e vem crescendo à medida da aceleração da curva de crescimento da doença em território capixaba.
Com 1.478 novos registros nesta quarta-feira (17), e com uma média superior a mil casos comprovados por dia desde o início do mês, o Espírito Santo apresenta-se ainda com uma quantidade elevada de confirmações, mesmo com uma leve redução da taxa de transmissão da Covid-19 apontada na terceira fase do inquérito sorológico, que no Estado passou de 1,85 para 1,6.
Questionada se o grande número tem relação com os exames represados, alguns dos quais foram enviados para análise no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, pela assessoria, que não foi apenas essa situação que gerou o volume de confirmações, e reforçou que a alta taxa de positividade contribuiu para o resultado.
Das 3,1 mil amostras que foram enviadas para o Paraná, 97% já tiveram o resultado divulgado, o que foi feito gradativamente. Restam agora menos de 100 para análise. "As demais amostras estão em fase de processamento e a previsão é que sejam liberadas nos próximos dias", garante a Sesa.
A Secretaria ressalta ainda que, no momento, todas as amostras recebidas até as 19 horas de um dia são processadas e colocadas para análise no dia seguinte, no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), cuja operação ocorre todos os dias da semana, sem interrupções.
De acordo com os números atualizados no Painel Covid-19, da Sesa, até a noite desta quarta-feira (17), o total de 79.004 testes de coronavírus já foram realizados em todo o Estado. Até o momento, a taxa de letalidade da doença é de 3,86%. Ou seja, a cada 100 pessoas infectadas pela doença, três acabam falecendo.