A cada dez pessoas, sete estão testando positivo para a Covid-19 no ES

A taxa de positividade para o coronavírus aumentou à medida que a curva de transmissão da Covid-19 também cresceu Crédito: Divulgação

A cada dez pessoas que são submetidas a exames para diagnosticar o coronavírus no Espírito Santo , sete testam positivo para a Covid-19, ou seja, 70% dos casos. No início da pandemia no Estado, essa proporção era da ordem de 10%, e vem crescendo à medida da aceleração da curva de crescimento da doença em território capixaba.

Das 3,1 mil amostras que foram enviadas para o Paraná, 97% já tiveram o resultado divulgado, o que foi feito gradativamente. Restam agora menos de 100 para análise. "As demais amostras estão em fase de processamento e a previsão é que sejam liberadas nos próximos dias", garante a Sesa.

A Secretaria ressalta ainda que, no momento, todas as amostras recebidas até as 19 horas de um dia são processadas e colocadas para análise no dia seguinte, no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), cuja operação ocorre todos os dias da semana, sem interrupções.