Sambão do Povo vai abrigar pacientes de Vitória diagnosticados com Covid-19

Sambão do Povo vai receber pacientes com diagnosticados com Covid-19. A estrutura está sendo montada onde funcionam os camarotes no Carnaval Crédito: Leonardo Silveira/Divulgação

A ação foi planejada pelo Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos Impactos Causados pela Covid-19 e vai integrar, principalmente, as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social. De acordo com Bruno Toledo, coordenador do Comitê, a Saúde identifica os pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus enquanto a Assistência Social avalia o perfil de vulnerabilidade social dos doentes.

Nesse momento da pandemia é uma estratégia fundamental para que a gente contenha a velocidade da contaminação e possa entregar um cuidado às pessoas mais vulneráveis com a Covid. Não será um hospital. Vamos acolher pessoas já diagnosticadas que tenham sintomas leves e que não tenham a necessidade de internação hospitalar, mas que por outro lado, não têm como fazer o isolamento por conta própria, explicou Toledo.

Ele informou que serão construídos 50 leitos. A estrutura está sendo montada onde funcionam atualmente os camarotes do Sambão. Cada membro ficará isolado em um desses espaços e terá acesso à alimentação e cuidados de higiene pessoal por pelo menos 14 dias. A equipe de trabalho será composta por assistentes sociais, cuidadores, servidores responsáveis pela limpeza e vigilância do local. A equipe de saúde fará o monitoramento do quadro clínico.

Inicialmente, a previsão é de que o centro de quarentena funcione por seis meses. A estimativa do governo municipal é de que, levando em consideração o número de leitos e o período de cura da doença, o local possa atender cerca de 800 pessoas nesse intervalo. De acordo com Bruno, a medida foi discutida com a comunidade. Ele afirmou que o serviço não vai alterar o entorno, como a interrupção de vias.