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Nova redução

Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES atinge 81,86%

Segundo o Painel Covid-19, índice apresentou redução pelo segundo dia seguido; região com maior taxa de ocupação de leitos segue sendo a Metropolitana, com 83,33%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 18:42

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 18:42

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ocupação de leitos de UTI diminui pelo segundo dia seguido no Estado Crédito: Reprodução/TV
Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES atinge 81,86 %
Os hospitais do Espírito Santo estão com 81,86% de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). É o menor índice desde o final de maio. Dos 656 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus, 537 estão em uso. As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), atualizada diariamente com dados sobre o avanço da pandemia no Estado.
A atualização desta quarta-feira (17) do painel mostrou uma redução de 0,71 pontos percentuais na ocupação de leitos de UTI. Nesta terça-feira (16), a taxa de ocupação estava em 82,57%, segundo o Painel Covid-19.
O Painel Covid-19 ainda informou que a taxa de ocupação das enfermarias está em 72,96%. Das 662 vagas nas enfermarias dos hospitais do Estado, 483 estão ocupadas. O total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1318, sendo que 1020 estão em uso. Isso significa um percentual de 77,39%.

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A região do Estado com o percentual mais elevado de leitos em uso ainda é a Metropolitana. De acordo com o Painel Covid-19, são 480 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus e 400 estão em uso, o que representa 83,33% das vagas. A região Sul vem logo atrás, com 52 dos 64 leitos de UTI ocupados, um percentual de 81,25%.
A região Norte do Estado registra, segundo o painel, 62 leitos de UTI ocupados dos 78 disponíveis, ou seja, 79,49%. Já a região Central possui a menor taxa de ocupação, com 34 leitos oferecidos para o tratamento de pacientes com coronavírus e 23 em uso, o que significa 67,65% dos leitos sendo utilizados.

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