Ocupação de leitos de UTI diminui pelo segundo dia seguido no Estado Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES atinge 81,86 %

81,86% de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). É o menor índice desde o final de maio. Dos 656 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com Os hospitais do Espírito Santo estão comde ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). É o menor índice desde o final de maio. Dos 656 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus , 537 estão em uso. As informações são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), atualizada diariamente com dados sobre o avanço da pandemia no Estado.

O Painel Covid-19 ainda informou que a taxa de ocupação das enfermarias está em 72,96%. Das 662 vagas nas enfermarias dos hospitais do Estado, 483 estão ocupadas. O total de leitos, somando enfermarias e UTIs, é de 1318, sendo que 1020 estão em uso. Isso significa um percentual de 77,39%.

A região do Estado com o percentual mais elevado de leitos em uso ainda é a Metropolitana. De acordo com o Painel Covid-19, são 480 leitos disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus e 400 estão em uso, o que representa 83,33% das vagas. A região Sul vem logo atrás, com 52 dos 64 leitos de UTI ocupados, um percentual de 81,25%.