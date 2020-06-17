Estrutura com leitos de emergência em Vitória ainda não está pronta

PA de São Pedro recebe estrutura temporária para atender pacientes com coronavírus Crédito: Divulgação

Em entrevista ao jornalista André Falcão, durante o ESTV 1ª Edição, da TV Gazeta , a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, justificou que não faltam equipamentos e que ajustes finais impedem o funcionamento dos leitos.

"Estamos, neste momento, ainda com ajustes na parte estrutural. Não está faltando equipamento. Eles serão instalados quando a obra estiver pronta", disse.

Questionada sobre um prazo para o início do funcionamento e, então, maior assistência ao morador de Vitória, a secretária não informou uma data específica, mas disse que "em breve a estrutura será entregue para a população". Ela justificou que a entrega está "dentro do planejamento".

Em meio à pandemia, comumente os gestores são questionados sobre possíveis construções de hospitais de campanha para o tratamento de pessoas com a doença. Por essa razão, Cátia Lisboa ressaltou que a estrutura se limita a "leitos de retaguarda".

"É importante frisar que esse não é um hospital de campanha. São leitos de retaguarda que vão assitir os pacientes que precisam ficar em observação por tempo maior e que não podem ser liberados imediatamente", explicou Lisboa.

Por fim, a secretária de Saúde de Vitória ainda pediu que as pessoas cumpram as orientações repassadas por entidades de saúde: fiquem em casa e usem máscaras caso necessitem sair.

"Estamos dando todas as condições necessárias para que a população da Capital seja atendida. Esta é mais uma frente para assistir a população. Mas as medidas de contenção precisam ser adotadas. Se sair de casa, saia de máscara. Se possível fique no isolamento social, isso é necessário para salvar vidas", finalizou.

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