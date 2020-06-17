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Combate à Covid-19

Estrutura com leitos de emergência em Vitória ainda não está pronta

Vinte leitos foram prometidos pela prefeitura no início de maio, para ampliar a assistência a paciente com o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 17:31

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 17:31

PA de São Pedro vai receber estrutura de campanha para atender pacientes com coronavírus
PA de São Pedro recebe estrutura temporária para atender pacientes com coronavírus Crédito: Divulgação
Vinte leitos em uma sustentação temporária, anexa ao Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, esperam "ajustes na parte estrutural" para reforçar o combate à Covid-19 no Espírito SantoOs leitos foram prometidos pela Prefeitura da capital no início de maio para ampliar a assistência a pacientes suspeitos ou que testarem positivos para o novo coronavírus.
Em entrevista ao jornalista André Falcão, durante o ESTV 1ª Edição, da TV Gazeta, a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, justificou que não faltam equipamentos e que ajustes finais impedem o funcionamento dos leitos.
"Estamos, neste momento, ainda com ajustes na parte estrutural. Não está faltando equipamento. Eles serão instalados quando a obra estiver pronta", disse.

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Questionada sobre um prazo para o início do funcionamento e, então, maior assistência ao morador de Vitória, a secretária não informou uma data específica, mas disse que "em breve a estrutura será entregue para a população". Ela justificou que a entrega está "dentro do planejamento".
Em meio à pandemia, comumente os gestores são questionados sobre possíveis construções de hospitais de campanha para o tratamento de pessoas com a doença. Por essa razão, Cátia Lisboa ressaltou que a estrutura se limita a "leitos de retaguarda".
"É importante frisar que esse não é um hospital de campanha. São leitos de retaguarda que vão assitir os pacientes que precisam ficar em observação por tempo maior e que não podem ser liberados imediatamente", explicou Lisboa.
Por fim, a secretária de Saúde de Vitória ainda pediu que as pessoas cumpram as orientações repassadas por entidades de saúde: fiquem em casa e usem máscaras caso necessitem sair.
"Estamos dando todas as condições necessárias para que a população da Capital seja atendida. Esta é mais uma frente para assistir a população. Mas as medidas de contenção precisam ser adotadas. Se sair de casa, saia de máscara. Se possível fique no isolamento social, isso é necessário para salvar vidas", finalizou.

CORONAVÍRUS EM VITÓRIA

A capital do Espírito Santo contabiliza, até a tarde desta terça-feira (16), quando houve a última atualização do Painel Covid-19, 5.092 casos confirmados e 181 óbitos pela doença. No total, o Estado tem 29.030 confirmações e 1.132 mortes pelo novo coronavírus.

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