Estrutura com leitos de emergência em Vitória ainda não está pronta

Vinte leitos em uma sustentação temporária, anexa ao Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, esperam "ajustes na parte estrutural" para reforçar o combate à Covid-19 no Espírito Santo. Os leitos foram prometidos pela Prefeitura da capital no início de maio para ampliar a assistência a pacientes suspeitos ou que testarem positivos para o novo coronavírus.
Em entrevista ao jornalista André Falcão, durante o ESTV 1ª Edição, da TV Gazeta, a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa, justificou que não faltam equipamentos e que ajustes finais impedem o funcionamento dos leitos.
"Estamos, neste momento, ainda com ajustes na parte estrutural. Não está faltando equipamento. Eles serão instalados quando a obra estiver pronta", disse.
Questionada sobre um prazo para o início do funcionamento e, então, maior assistência ao morador de Vitória, a secretária não informou uma data específica, mas disse que "em breve a estrutura será entregue para a população". Ela justificou que a entrega está "dentro do planejamento".
Em meio à pandemia, comumente os gestores são questionados sobre possíveis construções de hospitais de campanha para o tratamento de pessoas com a doença. Por essa razão, Cátia Lisboa ressaltou que a estrutura se limita a "leitos de retaguarda".
"É importante frisar que esse não é um hospital de campanha. São leitos de retaguarda que vão assitir os pacientes que precisam ficar em observação por tempo maior e que não podem ser liberados imediatamente", explicou Lisboa.
Por fim, a secretária de Saúde de Vitória ainda pediu que as pessoas cumpram as orientações repassadas por entidades de saúde: fiquem em casa e usem máscaras caso necessitem sair.
"Estamos dando todas as condições necessárias para que a população da Capital seja atendida. Esta é mais uma frente para assistir a população. Mas as medidas de contenção precisam ser adotadas. Se sair de casa, saia de máscara. Se possível fique no isolamento social, isso é necessário para salvar vidas", finalizou.
CORONAVÍRUS EM VITÓRIA
A capital do Espírito Santo contabiliza, até a tarde desta terça-feira (16), quando houve a última atualização do Painel Covid-19, 5.092 casos confirmados e 181 óbitos pela doença. No total, o Estado tem 29.030 confirmações e 1.132 mortes pelo novo coronavírus.