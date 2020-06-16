Santa Casa de Castelo terá leitos para pacientes com coronavírus

Santa Casa de Castelo, no Sul do Estado, vai ter leitos de enfermaria para receber pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação

A Santa Casa de Castelo , no Sul do Espírito Santo, vai abrir seis leitos de enfermaria exclusivos para o tratamento do novo coronavírus . O objetivo é que os pacientes com a doença sejam atendidos e tratados na unidade do município, enquanto aguardam por vagas nos hospitais de referência na região Sul do Estado.

A informação foi divulgada pela prefeitura do município sulino nesta terça-feira (16). A expectativa é que os leitos de enfermaria comum sejam abertos nesta semana. Segundo o gerente administrativo da unidade em Castelo, Aloir Rocha, uma área do pronto-socorro do hospital está sendo isolada para atender pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.

A prefeitura informou ainda que, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu do governo federal 10 ventiladores pulmonares para serem utilizados pela Santa Casa de Castelo. Os equipamentos chegaram na última quarta-feira (10). Esses novos equipamentos serão importantes tanto na manutenção dos pacientes, quanto no transporte, explicou Aloir.