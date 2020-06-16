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Pandemia

Santa Casa de Castelo terá leitos para pacientes com coronavírus

Objetivo é atender os pacientes na unidade do município, enquanto aguardam por vagas nos hospitais de referência na região Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 16:42

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 16:42

Santa Casa de Castelo, no Sul do Estado
Santa Casa de Castelo, no Sul do Estado, vai ter leitos de enfermaria para receber pacientes com Covid-19 Crédito: Divulgação
A Santa Casa de Castelo, no Sul do Espírito Santo, vai abrir seis leitos  de enfermaria exclusivos para o tratamento do novo coronavírus. O objetivo é que os pacientes com a doença sejam atendidos e tratados na unidade do município, enquanto aguardam por vagas nos hospitais de referência na região Sul do Estado.
A informação foi divulgada pela prefeitura do município sulino nesta terça-feira (16). A expectativa é que os leitos de enfermaria comum sejam abertos nesta semana. Segundo o gerente administrativo da unidade em Castelo, Aloir Rocha, uma área do pronto-socorro do hospital está sendo isolada para atender pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.

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A prefeitura informou ainda que, através da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu do governo federal 10 ventiladores pulmonares para serem utilizados pela Santa Casa de Castelo. Os equipamentos chegaram na última quarta-feira (10). Esses novos equipamentos serão importantes tanto na manutenção dos pacientes, quanto no transporte, explicou Aloir.
A cidade é classificada com risco moderado para a transmissão do novo coronavírus, segundo o mapa da Matriz de Risco elaborado pelo governo do Estado. Castelo tem, até o início da tarde desta terça-feira (16), 76 casos da doença, 39 pessoas curadas e 3 mortes causadas pela Covid-19.

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