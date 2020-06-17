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Após estudo europeu

Dexametasona: ES avalia uso em pacientes de leitos comuns com Covid-19

A informação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 14:16

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 14:16

DEXAMETASONA
DEXAMETASONA Crédito: DIVULGAÇÃO
Após a divulgação de estudos de que o remédio dexametasona apresentou bons resultados no tratamento de pacientes graves com a Covid-19 e da declaração do governo de que já utiliza a medicação no Espírito Santo, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a pasta avalia também usar o medicamento para tratar pacientes de menor complexidade, internados em enfermarias.
Dexametasona - ES avalia uso em pacientes de leitos comuns com Covid-19 - 1.51s
A declaração foi dada durante entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo o secretário, a novidade do estudo é que ele aponta que o medicamento pode ser utilizado em pacientes de menor complexidade. Entretanto, Nésio afirma que isso não significa que pessoas com qualquer sintoma gripal possam utilizar o medicamento sem acompanhamento médico.
Utilizamos a dexametasona e corticoides em pacientes graves, em UTIs. A novidade da prescrição do estudo europeu é de poder utilizá-lo em pacientes de enfermaria, de menor complexidade. No entanto, não há prescrição ou recomendação de utilizar em pacientes ambulatoriais. Não há recomendação de que a população que tenha qualquer resfriado passe a utilizar o medicamento de maneira indiscriminada, explicou.

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Segundo o secretário, um grupo de especialistas do governo do Estado está avaliando a utilização do medicamento em pacientes de menor complexidade. E que a aplicação do mesmo depende da finalização da análise.
Nós já adotávamos os corticoides no tratamento de pacientes graves com Covid-19 e nossa comissão de especialistas, que atualiza o protocolo de tratamento medicamentoso, já está avaliando a adoção, no nosso Estado, em pacientes também em enfermaria. Estamos aguardando a conclusão do grupo técnico para orientar nossas unidades hospitalares, concluiu.

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