DEXAMETASONA Crédito: DIVULGAÇÃO

Após a divulgação de estudos de que o remédio dexametasona apresentou bons resultados no tratamento de pacientes graves com a Covid-19 e da declaração do governo de que já utiliza a medicação no Espírito Santo , o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que a pasta avalia também usar o medicamento para tratar pacientes de menor complexidade, internados em enfermarias.

Your browser does not support the audio element. Dexametasona - ES avalia uso em pacientes de leitos comuns com Covid-19 - 1.51s

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo o secretário, a novidade do estudo é que ele aponta que o medicamento pode ser utilizado em pacientes de menor complexidade. Entretanto, Nésio afirma que isso não significa que pessoas com qualquer sintoma gripal possam utilizar o medicamento sem acompanhamento médico.

Utilizamos a dexametasona e corticoides em pacientes graves, em UTIs. A novidade da prescrição do estudo europeu é de poder utilizá-lo em pacientes de enfermaria, de menor complexidade. No entanto, não há prescrição ou recomendação de utilizar em pacientes ambulatoriais. Não há recomendação de que a população que tenha qualquer resfriado passe a utilizar o medicamento de maneira indiscriminada, explicou.

Segundo o secretário, um grupo de especialistas do governo do Estado está avaliando a utilização do medicamento em pacientes de menor complexidade. E que a aplicação do mesmo depende da finalização da análise.