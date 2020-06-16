Coronavírus: ocupação de leitos de UTI no ES apresenta redução

Até a última segunda-feira, a ocupação dos leitos de UTI no Estado era de 84,75%, ou seja, a taxa de ocupação caiu 2,18 pontos percentuais. Apesar da leve melhora, a região com a maior alta na ocupação segue sendo a Metropolitana, com 83,89% das UTIs ocupadas. Dos 478 leitos existentes, apenas 77 estão disponíveis. Já a ocupação nas enfermarias é menor. São 553 leitos disponíveis  411 estão ocupados. A taxa de ocupação total, somando UTIs e leitos de enfermaria, chega a 78,76% nesta região.