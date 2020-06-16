Coronavírus: ocupação de leitos de UTI no ES apresenta redução

Os hospitais do Espírito Santo estão com uma taxa de ocupação de 82,57% nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). São 654 leitos de UTI disponíveis para tratar pacientes com a Covid-19. As informações constam no Painel Covid-19, atualizado na noite desta terça-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Até a última segunda-feira, a ocupação dos leitos de UTI no Estado era de 84,75%, ou seja, a taxa de ocupação caiu 2,18 pontos percentuais. Apesar da leve melhora, a região com a maior alta na ocupação segue sendo a Metropolitana, com 83,89% das UTIs ocupadas. Dos 478 leitos existentes, apenas 77 estão disponíveis. Já a ocupação nas enfermarias é menor. São 553 leitos disponíveis 411 estão ocupados. A taxa de ocupação total, somando UTIs e leitos de enfermaria, chega a 78,76% nesta região.
Na sequência, a segunda região com maior taxa de ocupação nas UTIs é a Sul: 81,25%. Por ter um número de leitos menor que a região Metropolitana, a região Sul também possui um número bruto menor de leitos de UTI disponível: apenas 12. Dos 64 existentes, 52 estão ocupados.
A Região Norte tem a taxa de ocupação nas UTIs de 79,49%. Ao todo, são 78 leitos de UTI, e 62 deles estão ocupados. E por último, a Região Central tem 73,53% da ocupação dos leitos de UTI. São 34 leitos e 25 estão ocupados. Nesta terça-feira, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que vai abrir novos leitos para o interior.
O cenário confirma o que apontou a terceira fase do inquérito sorológico realizado pela Sesa, ao constatar que a transmissão do coronavírus está ganhando força no interior, aumentando a pressão sobre o sistema de saúde também fora da Grande Vitória.
NOVOS LEITOS NO INTERIOR
Os dados do último boletim do inquérito sorológico mostraram um avanço do coronavírus no interior do Espírito Santo. O número de pessoas que foram contaminadas passou de 6 mil para 51 mil entre a primeira e a terceira fase do estudo de extensão, divulgado no último sábado (13). Outro fator preocupante é a taxa de transmissão de 2.1 no interior, muito superior a estadual, que é de 1.6.
Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (16), o secretáro de saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, afirmou que o governador Renato Casagrande deve anunciar novos leitos para o interior do Estado até o final desta semana. "Há uma pressão muito grande por leitos no interior. O governador deve anunciar novos leitos ainda esta semana. Será um legado para a saúde pública do Espírito Santo", disse.