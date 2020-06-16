Movimento de pessoas durante a pandemia de coronavírus na Praia de Camburi, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: Vitória e Serra têm tendência de estabilidade da curva

Com mais de cinco mil casos de novo coronavírus confirmados, Vitória e Serra têm uma tendência de estabilidade no registro de novos pacientes diagnosticados com o vírus. A informação é do secretário de Saúde Nésio Fernades.

Juntos, os dois municípios representam 37,22% (422) do índice de mortes provocadas pelo vírus no Espírito Santo.

Segundo dados do Painel Covid-19 divulgados na tarde desta terça-feira (16), o Estado registrou 29.030 pessoas infectadas e 1.132 óbitos relacionados à pandemia. No entanto, o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, afirma que ainda não é possível indicar que o Espírito Santo já tenha alcançado uma estabilidade geral do número de novos casos.

Nos municípios de Vitória e Serra há uma tendência de estabilidade na formação da curva de casos. No entanto, ainda não é possível afirmar que tenhamos alcançado um platô sustentado. O resultado final da soma de casos, também incluindo os outros municípios da Grande Vitória, apontam que ainda teremos uma quantidade muito grande de casos acumulados na Grande Vitória. Em especial, ainda crescente em Cariacica e em Vila Velha. E temos um crescimento importante e significativo em direção ao interior do Espírito Santo, detalhou Nésio.

Durante a entrevista concedida à imprensa na tarde desta terça, o secretário foi enfático ao pontuar que ainda não é o momento de modificar a matriz de risco, que define o índice de contaminação a partir da análise de um grupo de fatores. No entendimento dele, agora é o momento de fortalecimento das medidas de distanciamento social e adoção de medidas de higiene pessoal.