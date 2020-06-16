Idosos, que fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus, estão proibidos de circularem pelas ruas de Guarapari Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

proibidas de circular pelas ruas e ainda frequentar estabelecimentos comerciais em 30 de junho. A medida mais rígida é uma das ações contidas no novo decreto (Nº 310/2020) publicado nesta segunda-feira (15) pela prefeitura no Diário Oficial dos Municípios. Pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus estãoem Guarapari até o próximo dia. A medida mais rígida é uma das ações contidas no novo decreto () publicado nesta segunda-feira (15) pela prefeitura no Diário Oficial dos Municípios.

Your browser does not support the audio element. Guarapari proíbe circulação de pessoas de grupo de risco para Covid-19

Além da restrição aos idosos, asmáticos, pessoas com doenças do coração, fumantes, diabéticos e com outras comorbidades, foi prorrogado também do isolamento total, entre 19h e 5h. No período citado, até o fim deste mês, a circulação de munícipes também está proibida.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani, o endurecimento nas regras foi necessário para conter o avanço da Covid-19 e proteger as pessoas mais suscetíveis à doença.

"Esse novo decreto restringe que pessoas do grupo de risco circulem por Guarapari durante todo o dia, sem exceção. A medida é dura, mas é para garantir que fiquem em casa e protegidos, especialmente os idosos. A orientação que damos é que essas pessoas contem com a ajuda de familiares para realizarem compras, pagamentos de contas e outras atividades. Enquanto o município de Guarapari estiver tipificado como risco alto na matriz de risco elaborada pelo governo do Estado, fica proibida a circulação de pessoas classificadas como grupo de risco em vias públicas e em estabelecimentos comerciais", salienta a secretária.

Apesar da restrição, quem for flagrado desrespeitando o decreto não deverá ser multado, pois a intenção da administração é proteger e não punir os moradores, segundo a secretária.

"A prefeitura não quer mais ver pessoas perdendo a vida para essa doença. Estamos em diálogo com os agentes fiscalizadores para que orientem as pessoas do grupo de risco a retornarem para casa se forem flagrados na rua. Contamos com a compreensão da população e estamos reforçando a publicidade desse decreto em veículos do município e carro de som", disse Albani.

FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Os estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais seguem funcionando com restrições, até o dia 30 junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Os supermercados poderão funcionar de segunda a sábado até as 19h, com uma tolerância de meia hora pra que as pessoas retornem para casa. Este tipo de comércio não pode abrir as portas aos domingos.

O funcionamento dos supermercados em Guarapari durante a semana está permitido até às 19 horas Crédito: Carlos Alberto Silva

"Pedimos que quem precise ir às ruas ou aos comércios que realizem tudo no horário permitido. Foi estipulado esse prazo de trinta minutos após as 19 horas para que os trabalhadores, especialmente dos supermercados, possam voltar em segurança para casa" Alessandra Albani - Secretária de Saúde de Guarapari

As feiras livres poderão funcionar às quartas e quintas, porém não nos sábados (20 e 27/06) e domingos (21 e 28/06). Continuam sem limitação de horário de funcionamentos os serviços na modalidade delivery. Serviços essenciais como farmácias, distribuidoras de gás de cozinha e água, padarias e postos de combustíveis também continuam sem limitação de horário como no decreto que vigorou até o último domingo (14).

Os restaurantes podem funcionar, sem comercialização de bebida alcoólica. De segunda a sexta-feira, com atendimento presencial das 10h às 16h. Aos sábados e domingos podem funcionar com atendimento presencial entre 11h e 15h. Mercearias, açougues, casas de frios, hortifrutis e lojas de cuidados animais e insumos agrícolas funcionam de segunda a sexta-feira, até as 18h, e sábado até as 14h.

BANCOS SEM ATENDIMENTO PRESENCIAL

Em Guarapari, está suspenso o funcionamento de atendimento ao público em todas as agências bancárias, públicas e privadas, assim como em concessionárias prestadoras de serviço público. O atendimento presencial somente poderá ser realizado mediante agendamento prévio e desde que não haja a possibilidade de atendimento por outro canal (telefone, e-mail e congêneres).

Na orla da Praia do Morro, a iluminação do calçadão tem sido desligada após às 19h Crédito: Francisco Nascimento Seixas