A prefeitura de Guarapari decidiu desligar a iluminação na orla das praias do município para evitar a aglomeração e contribuir com o isolamento social em tempos de coronavírus. O apagamento dos refletores refletores começou na última sexta-feira (12) e deve durar pelos próximos 15 dias.
Na tarde desta sexta-feira (12) o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do município adotou o desligamento das luzes das orlas de maior circulação de pessoas, sendo a Praia do Morro, Prainha de Muquiçaba e as praias do Centro. As luzes são desligadas a partir das 19h, visando coibir a circulação de pessoas após este horário, informou a prefeitura por meio de nota.
O decreto municipal 297/2020, já determinava a alteração do funcionamento de uma série de atividades. O comércio, por exemplo, não pode abrir aos finais de semana (exceto para atender por delivery), supermercados não podem abrir aos domingos, restaurantes não podem comercializar bebidas alcoólicas, entre outras determinações.
No período compreendido entre 06 e 14 de junho, o município estará em isolamento total a partir das 19h, com tolerância máxima de 30 minutos, até às 5 horas da manhã, não sendo permitida a circulação de pessoas nas vias públicas, para finalidade que não seja de natureza essencial, apresenta um trecho do decreto.
Guarapari desliga iluminação na orla para evitar aglomeração
O decreto 297 vence neste domingo, (14), mas de acordo com a assessoria de imprensa do município, na segunda-feira (15) o prefeito irá decidir pela publicação de um novo decreto ou da prorrogação deste que já está publicado.