Guarapari desliga iluminação na orla para evitar aglomeração

Na orla da Praia do Morro, somente a iluminação da rua estava acesa Crédito: Francisco do Nascimento Seixas

prefeitura de Guarapari decidiu desligar a iluminação na orla das praias do município para evitar a aglomeração e contribuir com o isolamento social em tempos de coronavírus . O apagamento dos refletores refletores começou na última sexta-feira (12) e deve durar pelos próximos 15 dias.

Na tarde desta sexta-feira (12) o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do município adotou o desligamento das luzes das orlas de maior circulação de pessoas, sendo a Praia do Morro, Prainha de Muquiçaba e as praias do Centro. As luzes são desligadas a partir das 19h, visando coibir a circulação de pessoas após este horário, informou a prefeitura por meio de nota.

O decreto municipal 297/2020, já determinava a alteração do funcionamento de uma série de atividades. O comércio, por exemplo, não pode abrir aos finais de semana (exceto para atender por delivery), supermercados não podem abrir aos domingos, restaurantes não podem comercializar bebidas alcoólicas, entre outras determinações.

No período compreendido entre 06 e 14 de junho, o município estará em isolamento total a partir das 19h, com tolerância máxima de 30 minutos, até às 5 horas da manhã, não sendo permitida a circulação de pessoas nas vias públicas, para finalidade que não seja de natureza essencial, apresenta um trecho do decreto.

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