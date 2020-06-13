Coronavírus: ocupação de leitos de UTI no ES cai para 85,23%

Prefeitura de Linhares contratou leitos cirúrgicos para desafogar ocupação do hospital municipal Crédito: Prefeitura de Linhares

A região com a maior taxa de ocupação segue sendo a Metropolitana, com 88,79% das UTIs ocupadas. Dos 464 leitos existentes, apenas 52 estão disponíveis. Já a ocupação nas enfermarias é menor. São 168 leitos disponíveis  359 dos 527 estão ocupados. A taxa de ocupação total, somando UTIs e leitos de enfermaria chega a 77,80% nesta região

Na sequência, a segunda região com maior taxa de ocupação nas UTIs é a Norte: 82,05%. Por ter um número de leitos menor que a região Metropolitana, a região Norte também possui um número bruto menor de leitos de UTI disponível: apenas 14. Dos 78 existentes, 64 estão ocupados.

Neste, sábado a região Sul também apareceu com a taxa de ocupação acima dos 80%. Dos 67 leitos de UTI existentes, 54 já estão ocupados  o que representa uma taxa de ocupação de 80,60%,