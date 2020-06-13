Coronavírus: ocupação de leitos de UTI no ES cai para 85,23%

Os hospitais do Espírito Santo estão com uma taxa de ocupação de 85,23% nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). São 95 leitos disponíveis para tratar pacientes com a Covid-19 número um pouco melhor do que o registrado na sexta-feira (12), quando a ocupação chegou a 89% e 87 leitos UTis estavam disponíveis. As informações constam no Painel Covid-19, atualizado na tarde deste sábado (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A região com a maior taxa de ocupação segue sendo a Metropolitana, com 88,79% das UTIs ocupadas. Dos 464 leitos existentes, apenas 52 estão disponíveis. Já a ocupação nas enfermarias é menor. São 168 leitos disponíveis 359 dos 527 estão ocupados. A taxa de ocupação total, somando UTIs e leitos de enfermaria chega a 77,80% nesta região
Na sequência, a segunda região com maior taxa de ocupação nas UTIs é a Norte: 82,05%. Por ter um número de leitos menor que a região Metropolitana, a região Norte também possui um número bruto menor de leitos de UTI disponível: apenas 14. Dos 78 existentes, 64 estão ocupados.
Neste, sábado a região Sul também apareceu com a taxa de ocupação acima dos 80%. Dos 67 leitos de UTI existentes, 54 já estão ocupados o que representa uma taxa de ocupação de 80,60%,
Em todo o Estado, a região com a melhor taxa de ocupação de UTIs é a Central: 52,94%. Das 34 UTIs instaladas na região, somente 18 estão ocupadas. Na enfermaria a taxa de ocupação é semelhante: 51,61%, o que faz com que a região tenha, no geral, 52,31% de leitos ocupados para pacientes com o coronavírus.