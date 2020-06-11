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Pandemia

Sinos de igrejas vão tocar em homenagem às vítimas da Covid-19 no ES

Os líderes da Igreja Católica no Estado definiram que ao meio-dia deste domingo (14) as igrejas devem tocar os sinos em homenagem às vítimas da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 18:29

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:29

Santuário-Basílica de Santo Antônio
Santuário-Basílica de Santo Antônio Crédito: Divulgação
Sinos de igrejas vão tocar em homenagem às vítimas da Covid-19 no ES
Os bispos da Arquidiocese de Vitória e das dioceses de Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Colatina fizeram uma carta apelando à população e ao governo estadual para aumentar o isolamento social. Os bispos também definiram que ao meio-dia deste domingo (14), as igrejas devem tocar os sinos em homenagem aos quase mil mortos pelo coronavírus no Estado.
No documento, os líderes católicos cobram atitudes de governos e responsabilidade dos cidadãos. O texto foi lido durante a missa dos Santos Óleos, celebrada nesta quinta-feira (11), Catedral Metropolitana.

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Na carta,  os bispos falam sobre a pressão de grupos econômicos e cobram medidas dos governos para restringir a circulação de pessoas. Segundo os bispos, todos devemos nos comprometer e ninguém, e nem nenhuma instituição, pode se omitir.
A carta inicia com uma citação do livro de Jó: Dias de aflição vêm ao meu encontro. Caminho ensombrecido, sem sol. Minha pele fica escura e cai. Minha cítara está de luto e minha flauta acompanha os pranteadores. Logo na sequência, os bispos citam a dor pela morte das pessoas.

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O momento que estamos atravessando exige mudança no pensar, no falar e no agir, fazendo do isolamento social, mais do que um dever, tornando-o um gesto de compaixão. É preciso que cada um tenha consciência e mantenha-se em casa para evitar o contágio e, por ele, o sofrimento de outras famílias, assinam os representantes da Igreja Católica.
Pede-se do poder público, em todos os níveis, atitudes sérias de governo, afim de restringir a circulação das pessoas, sem tergiversar, pois, nesse momento, não podemos nos envergar diante das pressões de grupos econômicos. Todos devemos nos comprometer, pois, ninguém, e nem nenhuma instituição, pode se omitir ou transferir suas responsabilidades diante desse trágico quadro. Não há espaço para indiferença à vida humana, acrescenta o documento.
No texto os bispos se referirem às mil mortes por coronavírus, oficialmente o número de óbitos no Estado é de 966. Clique no link abaixo para ler o documento completo.

CONFIRA O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA

Arquivos & Anexos

Por quem dobram os sinos?

Tamanho do arquivo: 530kb
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