Covid-19: Casagrande promete abrir 70 leitos nos próximos 15 dias

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devem ser abertos até o dia 25 de junho Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Durante a transmissão, Casagrande pontuou que o Estado já abriu, ao todo, 610 leitos de UTI desde o início da pandemia , mas destacou que as pessoas não devem entender a abertura de leitos como resolução de todos os problemas.

"A doença está no nosso calcanhar. Estamos sempre à frente, mas com leitos sendo ocupados" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Por fim, o governador destacou que a questão dos leitos não depende só do que o governo tem comprado, mas também depende da disponibilidade de profissionais da saúde e de outros insumos. "Esse também é um limitador", lembrou.

OUTROS PONTOS

Também na coletiva de imprensa realizada nesta tarde, Casagrande apresentou as medidas de risco extremo, que serão implementadas caso a ocupação de leitos no Estado chegue a 91%.

O governador fez um apelo para que as pessoas não deixem o Estado chegar ao risco extremo e disse que é preciso colaboração. "Agora estamos retomando esse trabalho para dizer às pessoas: não quer chegar ao risco extremo? Colabore. Porque a liberdade das pessoas vai reduzir muito. É um apelo que nós fazemos: não deixemos chegar no risco extremo", disse.

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