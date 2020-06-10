Covid-19: Casagrande promete abrir 70 leitos nos próximos 15 dias

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), prometeu na tarde desta quarta-feira (10) a abertura de mais 70 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Sul, Noroeste e Região Metropolitana do Estado nos próximos 15 dias. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, que foi transmitida pelos canais oficiais do governo.
Durante a transmissão, Casagrande pontuou que o Estado já abriu, ao todo, 610 leitos de UTI desde o início da pandemia, mas destacou que as pessoas não devem entender a abertura de leitos como resolução de todos os problemas.
"A doença está no nosso calcanhar. Estamos sempre à frente, mas com leitos sendo ocupados"
Por fim, o governador destacou que a questão dos leitos não depende só do que o governo tem comprado, mas também depende da disponibilidade de profissionais da saúde e de outros insumos. "Esse também é um limitador", lembrou.
OUTROS PONTOS
Também na coletiva de imprensa realizada nesta tarde, Casagrande apresentou as medidas de risco extremo, que serão implementadas caso a ocupação de leitos no Estado chegue a 91%.
O governador fez um apelo para que as pessoas não deixem o Estado chegar ao risco extremo e disse que é preciso colaboração. "Agora estamos retomando esse trabalho para dizer às pessoas: não quer chegar ao risco extremo? Colabore. Porque a liberdade das pessoas vai reduzir muito. É um apelo que nós fazemos: não deixemos chegar no risco extremo", disse.