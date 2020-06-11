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Pandemia

Covid-19: ES registra 966 mortes e 24.428 casos confirmados

Dado foi atualizado na tarde desta quinta-feira (11) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram 1.037 novos casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 16:36

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 16:36

Teste rápido de coronavírus
Até o momento, 66;238 testes da doença foram realizadas no Estado Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
O Espírito Santo atingiu a marca de 24.428 casos e 966 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com as informações atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quinta-feira (11), só nas últimas 24 horas foram registrados 1.037 novos pacientes infectados e 29 óbitos.
Ainda de acordo com o painel, 12.725 pessoas já se curaram da doença. A taxa de letalidade do Estado é de 3,95%. Ao todo, 66.238 testes para detectar a doença já foram realizados.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 4.440 registros da doença, seguido por Vitória (4.312), Vila Velha (4.182) e Cariacica (3.130). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 555 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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