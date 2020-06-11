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Tradição e fé

Corpus Christi: detentas produzem tapete de 30 metros em Colatina

As mulheres utilizaram materiais recicláveis para a confecção dos quadros religiosos.  O resultado embelezou os corredores do Centro Prisional Feminino da cidade do ES

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 12:51
Tapetes de Corpus Christi com materiais recicláveis produzidos por detentas de Colatina
Tapetes de Corpus Christi com materiais recicláveis produzidos por detentas de Colatina Crédito: Divulgação
A tradição dos tapetes de Corpus Christi embelezou os corredores do Centro Prisional Feminino de Colatina, no Noroeste do Estado, nesta quarta-feira (10). As detentas confeccionaram um tapete de 30 metros com materiais recicláveis, para celebrar a data do calendário católico comemorada nesta quinta-feira (11). 
Durante 15 dias, as mulheres trabalharam com mais de 100 bolinhas de desodorante roll on, 60 CDs, 23 frascos de shampoo, palha e borra de café, entre outros materiais recicláveis, para formar a arte no chão da unidade. Os itens reutilizáveis e sustentáveis foram fornecidos por parceiros e profissionais do do centro prisional.
Ao todo, 10 presas dos regimes semiaberto e fechado participaram da confecção do tapete. O processo foi acompanhado por inspetores penitenciários, por profissionais do setor psicossocial e pela direção da unidade.
A ação contou com a benção do padre Cremilson Gomes, da Paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Maria das Graças. A celebração durou apenas 10 minutos para preservar os participantes de possíveis riscos diante da pandemia do novo coronavírus.
O padre afirmou que não sabia sobre a ação quando foi convidado pela assistente social do presídio para comparecer ao local. O religioso já estava lamentando que não veria nenhum tapete de Corpus Christi neste ano devido à Covid-19. Por isso, o trabalho das detentas provocou nele grande emoção.
"Foi uma surpresa belíssima. Tapetes bem feitos com artes sobre a eucaristia, mas que também envolvem a religiosidade e a cultura", disse o padre, sobre o período breve que esteve na unidade prisional.
"Foi um momento muito gratificante ver aquele grupo de mulheres tão dispostas a fazer, de forma delicada, tapetes tão simbólicos"
Cremilson Gomes - Padre
A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que tanto a ação religiosa quanto a confecção do tapete atenderam às normas de distanciamento e de higienização necessários para este momento de propagação da Covid-19.

Tapetes de Corpus Christi confeccionados por detentas

O QUE É CORPUS CHRISTI

Corpus Christi é uma expressão originária do latim que significa "corpo de Cristo" e é uma referência ao que ela celebra, a eucaristia. No catolicismo, é uma forma de lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
A celebração não tem data fixa no calendário. O Corpus Christi é comemorado 60 dias após a Páscoa, que é realizada 40 dias depois da Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do carnaval. 
A comemoração teve início no pontificado do papa Urbano IV, no século 13, com o transporte do cálice e da hóstia num estrutura chamada Santíssimo durante procissão. Já a tradição dos tapetes, segundo estudiosos, começou em Portugal e, depois, foi trazida para o Brasil.  
No Espírito Santo, os tapetes mais famosos são produzidos por fiéis em Castelo, no Sul do Estado. Outras cidades também mantêm a tradição católica. Neste ano, no entanto, não houve confecção dos quadros, devido às orientações de órgãos de saúde para que se evite aglomerações durante a pandemia. 

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