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Sul do ES

Corpus Christi: frei de Castelo anuncia cancelamento de missa presencial

Programação inicial era de que fiéis poderiam, de forma limitada, participar das celebrações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 23:44

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 23:44

A montagem do tapete simbólico na Igreja Matriz de Castelo será transmitida pelas redes sociais
Castelo, na região Sul do Espírito Santo, é nacionalmente conhecida por belos tapetes montados no Corpus Christi Crédito: Divulgação/PMC
Em vídeo divulgado na noite desta quarta-feira (10), véspera do feriado de Corpus Christi, o frei Antônio Bueno, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha de Castelo, anunciou que recebeu comunicado do promotor de Justiça da cidade, informando que a celebração do dia festivo para os católicos não permitirá que as portas da igreja sejam abertas, devendo ocorrer a missa somente na modalidade online.
Durante a semana, o frei informou pelas redes sociais e também em entrevistas que haveria distribuição de senha para fiéis frequentarem os horários de missas no dia de Corpus Christi, três celebrações previstas nos horários entre 7 horas e 16h30. Seria permitido, no máximo, que cada fiel pegasse duas senhas, com lotação da igreja em 100 pessoas, sendo que a matriz pode concentrar até 800 fiéis sentados.
Essa comunicação do cancelamento da missa presencial foi divulgada somente no fim da noite desta quarta-feira e foi divulgado como aviso de atenção especial nas redes sociais da própria paróquia.
O frei Antônio Bueno também ressaltou que a procissão marcada em formato de carreata na tarde de quinta-feira (11) terá acompanhamento da Polícia Militar para que não haja qualquer tipo de aglomeração.

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