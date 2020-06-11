Corpus Christi: frei de Castelo anuncia cancelamento de missa presencial

Durante a semana, o frei informou pelas redes sociais e também em entrevistas que haveria distribuição de senha para fiéis frequentarem os horários de missas no dia de Corpus Christi, três celebrações previstas nos horários entre 7 horas e 16h30. Seria permitido, no máximo, que cada fiel pegasse duas senhas, com lotação da igreja em 100 pessoas, sendo que a matriz pode concentrar até 800 fiéis sentados.