Veja o que funciona e o que não funciona no feriado de Corpus Christi

Confira o funcionamento dos supermercados e estabelecimentos comerciais no feriadão Crédito: Reprodução/Google

Mais um feriado em meio à pandemia do novo coronavírus . Nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi e na sexta (12), ponto facultativo em muitas cidades, muitos estabelecimentos vão funcionar em horário especial. Isso vale para os supermercados, shoppings - abertos de acordo com regras estabelecidas pelo governo -, e também para alguns órgãos municipais. Abaixo, veja o que funciona e o que não funciona no feriadão.

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom e Rede Extraplus

Na quinta-feira (11), as unidades dos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Colatina e São Mateus abrirão de 8h às 18 horas

A loja do Boulevard Shopping Vila Velha vai funcionar de 12h às 18 horas na quinta

Nos demais dias, o expediente será normal, de acordo com horário padrão de cada unidade

Carone

Na quinta-feira (11) lojas abertas das 8h às 18 horas em Vitória, Vila Velha e Cariacica

O Carone de Laranjeiras funcionará em horário normal, das 8h às 22 horas

Nos demais dias, todas as lojas funcionam em horário normal

Perim

Na quinta-feira (11) lojas abertas das 8h às 18 horas

Nos demais dias o funcionamento segue o horário normal de cada loja

Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar

SHOPPINGS

Shopping Vitória: As lojas funcionam em horário especial, inclusive na quinta (11), feriado de Corpus Christi. As lojas abrem de segunda a sexta-feira, divididas em dois grupos: lojas âncoras de 12h às 18h e lojas satélites de 14h às 20h. A praça de alimentação funciona das 12h às 16h. Para o Dia dos Namorados, o cliente que por ventura não queira entrar no shopping, poderá comprar seu presente na Vitrine dos Namorados, pelo site.

Shopping Vila Velha: Os horários, já reduzidos por conta da pandemia, não sofreram alteração com o feriado. O funcionamento é de segunda a sexta, com horários diferenciados para lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas (das 12h às 18h); lojas e quiosques de alimentação (funcionamento limitado das 12h às 16h); lojas satélites, de até 250m² e quiosques (funcionamento limitado das 14h às 20 horas).

Boulevard Shopping Vila Velha: Seguindo as recomendações do governado do Estado em consequência da pandemia da Covid-19, o horário de funcionamento a ser seguido no dia 11 de junho, feriado de Corpus Christi, será das 12h às 18 horas para lojas âncoras e das 14h às 20 horas para lojas satélites e quiosques. A praça de alimentação segue com funcionamento limitado das 12h às 16 horas.

Shopping Mestre Álvaro: na quinta (11), os horários seguem os mesmos dos dias normais, uma vez que já houve redução no horário de funcionamento das lojas em função da pandemia da Covid-19. Lojas âncoras das 12h às 18 horas; lojas satélites e quiosques das 14h às 20 horas. Praça de alimentação: das 12h às 16 horas.

Shopping Praia da Costa: na quinta (11), os horários seguem os mesmos dos dias normais, uma vez que já houve redução no horário de funcionamento das lojas em função da pandemia da Covid-19. Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas das 12h às 18 horas; lojas satélites das 14h às 20 horas. Praça de alimentação: das 12h às 16 horas.

Shopping Montserrat: na quinta (11), os horários seguem os mesmos dos dias normais, uma vez que já houve redução no horário de funcionamento das lojas em função da pandemia de Covid-19. Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas das 12h às 18 horas; lojas satélites das 14h às 20 horas. Praça de alimentação: das 12h às 16 horas

Bancos vão ficar fechados no feriado Crédito: Vitor Jubini

BANCOS

Os bancos não vão oferecer atendimento nas agências na próxima quinta-feira (11), data dedicada a Corpus Christi, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Sem atendimento bancário, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos os vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências.

GOVERNO DO ESTADO

Devido ao feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), e o ponto facultativo, decretado pelo Governo do Estado, na sexta-feira (12), alguns serviços sofrerão alterações nos atendimentos.

O Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) funcionará normalmente todos os dias, das 7h às 18h20. Já os hemocentros regionais de Colatina, Linhares e São Mateus estarão fechados nos dias 11 e 12, retornando as atividades na próxima segunda-feira (15).

Já as unidades que não realizam serviços de urgência e emergência ou atendem por agendamento funcionam até esta quarta-feira (10) e reabrirão somente na próxima segunda-feira (15). São elas: Farmácias Cidadãs Estaduais (Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Aracruz, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Nova Venécia e Guaçuí); Centro Regional de Especialidades (CREs) de Cariacica, São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim; e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) funcionam normalmente. Tanto os profissionais de Saúde quanto a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Na capital, a administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA) e Guarda Municipal. O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estarão suspensos por ocasião do feriado de quinta (11) e do ponto facultativo de sexta (12). Equipes responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos comerciais podem ser acionadas pelo 156.

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A prefeitura decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (12), um dia após o feriado nacional de Corpus Christi, que ocorre na quinta (11). Os P.A.s da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

A coleta de lixo será feita normalmente



Defesa Civil terá equipes de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162.



Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929



Robô Plantão Coronavírus: (27) 99802-5324 (WhatApp)



Ouvidoria Municipal  telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura



Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012



Serviço funerário: 99717-0868



Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044



PREFEITURA DA SERRA

Na quinta (11) e no fim de semana funcionam os serviços essenciais. Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede, UPA de Castelândia e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.

O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento de 8 às 20 horas, podendo ser acionado pelo telefone 99517-7869



O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321. Os horários de funcionamento são: segunda e terça, de 7 às 18 horas, quarta e quinta de 7 horas até meia-noite, de sexta a domingo de 7 à 1 hora da manhã



Para denúncias de desmatamento, o telefone é o 99951-2321, que funciona de 8 às 18 horas.



Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312



Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321, que funciona de 8 às 18 horas



Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884, de 7 às 17 horas



PREFEITURA DE CARIACICA

Na sexta-feira (12) foi decretado ponto facultativo. Por isso, somente os serviços essenciais da Prefeitura de Cariacica estarão funcionando no feriadão. O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17 horas.