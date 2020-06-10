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Supermercados, shoppings, bancos...

Veja o que funciona e o que não funciona no feriado de Corpus Christi

Alguns estabelecimentos, como os supermercados, vão funcionar em horário especial. Shoppings também devem seguir horários reduzidos em função da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:58

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:58

Supermercado Extraplus, na Praia da Costa, Vila Velha
Confira o funcionamento dos supermercados e estabelecimentos comerciais no feriadão Crédito: Reprodução/Google
Mais um feriado em meio à pandemia do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi e na sexta (12), ponto facultativo em muitas cidades, muitos estabelecimentos vão funcionar em horário especial. Isso vale para os supermercados, shoppings - abertos de acordo com regras estabelecidas pelo governo -, e também para alguns órgãos municipais. Abaixo, veja o que funciona e o que não funciona no feriadão.  

SUPERMERCADOS

  • Rede Extrabom e Rede Extraplus
  • Na quinta-feira (11), as unidades dos municípios de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Colatina e São Mateus abrirão de 8h às 18 horas 
  • A loja do Boulevard Shopping Vila Velha vai funcionar de 12h às 18 horas na quinta
  • Nos demais dias, o expediente será normal, de acordo com horário padrão de cada unidade
  • Carone
  • Na quinta-feira (11) lojas abertas das 8h às 18 horas em Vitória, Vila Velha e Cariacica
  • O Carone de Laranjeiras funcionará em horário normal, das 8h às 22 horas
  • Nos demais dias, todas as lojas funcionam em horário normal
  • Perim
  • Na quinta-feira (11) lojas abertas das 8h às 18 horas
  • Nos demais dias o funcionamento segue o horário normal de cada loja

Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar

SHOPPINGS

Shopping Vitória: As lojas funcionam em horário especial, inclusive na quinta (11), feriado de Corpus Christi. As lojas abrem de segunda a sexta-feira, divididas em dois grupos: lojas âncoras de 12h às 18h e lojas satélites de 14h às 20h. A praça de alimentação funciona das 12h às 16h. Para o Dia dos Namorados, o cliente que por ventura não queira entrar no shopping, poderá comprar seu presente na Vitrine dos Namorados, pelo site.
Shopping Vila Velha: Os horários, já reduzidos por conta da pandemia, não sofreram alteração com o feriado. O funcionamento é de segunda a sexta, com horários diferenciados para lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas (das 12h às 18h); lojas e quiosques de alimentação (funcionamento limitado das 12h às 16h); lojas satélites, de até 250m² e quiosques (funcionamento limitado das 14h às 20 horas).
Boulevard Shopping Vila Velha: Seguindo as recomendações do governado do Estado em consequência da pandemia da Covid-19, o horário de funcionamento a ser seguido no dia 11 de junho, feriado de Corpus Christi, será das 12h às 18 horas para lojas âncoras e das 14h às 20 horas para lojas satélites e quiosques. A praça de alimentação segue com funcionamento limitado das 12h às 16 horas.
Shopping Mestre Álvaro: na quinta (11), os horários seguem os mesmos dos dias normais, uma vez que já houve redução no horário de funcionamento das lojas em função da pandemia da Covid-19. Lojas âncoras das 12h às 18 horas; lojas satélites e quiosques das 14h às 20 horas. Praça de alimentação: das 12h às 16 horas.
Shopping Praia da Costa: na quinta (11), os horários seguem os mesmos dos dias normais, uma vez que já houve redução no horário de funcionamento das lojas em função da pandemia da Covid-19. Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas das 12h às 18 horas; lojas satélites das 14h às 20 horas. Praça de alimentação: das 12h às 16 horas.
Shopping Montserrat: na quinta (11), os horários seguem os mesmos dos dias normais, uma vez que já houve redução no horário de funcionamento das lojas em função da pandemia de Covid-19. Lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas das 12h às 18 horas; lojas satélites das 14h às 20 horas. Praça de alimentação: das 12h às 16 horas
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Bancos vão ficar fechados no feriado Crédito: Vitor Jubini

BANCOS

Os bancos não vão oferecer atendimento nas agências na próxima quinta-feira (11), data dedicada a Corpus Christi, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Sem atendimento bancário, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos os vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos e envios de transferências.

GOVERNO DO ESTADO

Devido ao feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), e o ponto facultativo, decretado pelo Governo do Estado, na sexta-feira (12), alguns serviços sofrerão alterações nos atendimentos. 
O Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) funcionará normalmente todos os dias, das 7h às 18h20. Já os hemocentros regionais de Colatina, Linhares e São Mateus estarão fechados nos dias 11 e 12, retornando as atividades na próxima segunda-feira (15).
Já as unidades que não realizam serviços de urgência e emergência ou atendem por agendamento funcionam até esta quarta-feira (10) e reabrirão somente na próxima segunda-feira (15). São elas: Farmácias Cidadãs Estaduais (Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Aracruz, Linhares, Venda Nova do Imigrante, Nova Venécia e Guaçuí); Centro Regional de Especialidades (CREs) de Cariacica, São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim; e o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) funcionam normalmente. Tanto os profissionais de Saúde quanto a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo.

PREFEITURA DE VITÓRIA

Na capital, a administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA) e Guarda Municipal. O expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória estarão suspensos por ocasião do feriado de quinta (11) e do ponto facultativo de sexta (12). Equipes responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos comerciais podem ser acionadas pelo 156.
O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A prefeitura decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (12), um dia após o feriado nacional de Corpus Christi, que ocorre na quinta (11). Os P.A.s da Glória e de Cobilândia, além do Hospital Maternidade de Cobilândia, funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.
  • A coleta de lixo será feita normalmente
  • Defesa Civil terá equipes de plantão. Registros podem ser feitos pelo 162.
  • Guarda Municipal  Plantão: 3219-9929
  • Robô Plantão Coronavírus: (27) 99802-5324 (WhatApp)
  • Ouvidoria Municipal  telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura
  • Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223/ 99717-5012
  • Serviço funerário: 99717-0868
  • Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044

PREFEITURA DA SERRA

Na quinta (11) e no fim de semana funcionam os serviços essenciais. Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede, UPA de Castelândia e Maternidade de Carapina) trabalharão normalmente com plantão 24 horas.
  • O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar monitoramento de 8 às 20 horas, podendo ser acionado pelo telefone 99517-7869
  • O Disque-Silêncio pode ser acionado pelo telefone 99951-2321. Os horários de funcionamento são: segunda e terça, de 7 às 18 horas, quarta e quinta de 7 horas até meia-noite, de sexta a domingo de 7 à 1 hora da manhã
  • Para denúncias de desmatamento, o telefone é o 99951-2321, que funciona de 8 às 18 horas.
  • Para recolhimento de animais de grande porte (cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312
  • Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte e os encaminha a projetos. O telefone é o 99951-2321, que funciona de 8 às 18 horas
  • Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados pode ligar para os telefones 3228-4709/ 3281-9288/ 99843-2884, de 7 às 17 horas

PREFEITURA DE CARIACICA

Na sexta-feira (12) foi decretado ponto facultativo. Por isso, somente os serviços essenciais da Prefeitura de Cariacica estarão funcionando no feriadão. O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17 horas.
  • A Central de Atendimento Municipal sobre Coronavírus atenderá o cidadão das 8h às 19  horas. O telefone é: 3354-5635
  • A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 18h. Durante o feriado, porém, não haverá entrega de medicação controlada, somente a medicação básica
  • Vigilância Epidemiológica estará de plantão, das 8h às 17h, recebendo exames e dando orientações aos pacientes com Covid-19. 
  • Já a vacinação contra a gripe, estará suspensa e retorna, normalmente, na segunda-feira (15).
  • As barreiras sanitárias do município não irão funcionar. O serviço será retomado na segunda-feira, dia 15
  • O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302
  • O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) atenderá somente o Auxílio Funeral, os números são: 98148-0334 e 98148-0332. Os atendimentos acontecerão 24h
  • O Serviço de Abordagem Social funcionará das 8h às 16h. O número do plantão é 98875-1261. - A Central de Assistência Social (CAS) não funcionará nos dias 11 e 12. No sábado (13) haverá atendimento telefônico e entregas agendadas de cestas básicas das 8h às 16 horas

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