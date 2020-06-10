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Leonel Ximenes

Freiras no ES passam a vender pratos salgados para superar a crise

Centro de formação das irmãs na Prainha, em Vila Velha, está fechado por causa da pandemia, o que tirou a fonte de recurso das religiosas

Públicado em 

10 jun 2020 às 10:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A cozinheira Marcilene mostra os pastéis assados que estão sendo vendidos pelas irmãs
A cozinheira Marcilene mostra os pastéis assados que estão sendo vendidos pelas irmãs Crédito: Irmã Cleonice Castro
“É preciso a gente se reinventar.” A lição, como se fosse um mantra, não é de um executivo, não surgiu de uma palestra sobre "coaching" e inteligência emocional, como está na moda, mas  vem dos lábios e da vida simples da irmã Maria Cleonice Castro, de 72 anos, superiora do Centro de Formação Martina Toloni, uma comunidade de quatro religiosas que recebe encontros e eventos, promovidos ou não pela Igreja Católica, na Prainha, em Vila Velha.
De uma hora pra outra, as religiosas da congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia, fundada há 92 anos em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram sem a sua única fonte de renda, por causa do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19.
Os recursos provenientes do aluguel do espaço para os cerca de 40 eventos anuais simplesmente secaram. E o que fazer? “Nos reinventar”, repete a fórmula essa simpática freira mineira de Pirapora que acaba de completar meio século de vida religiosa.
A “reinvenção”, colocada em prática há pouco mais de duas semanas, consistiu em utilizar o talento da cozinha do Centro de Formação, e da cozinheira Marcilene, com dez anos de casa,  para vender salgados e outros pratos para clientes e amigos da congregação.
“Não está dando para cobrir todos os nossos custos, as contas continuam chegando, mas conseguimos manter o emprego dos nossos oito funcionários, que tiveram sua carga horária reduzida”, conta a irmã Cleonice, que está na comunidade desde outubro do ano passado.
A ela cabe a tarefa de postar as fotos das guloseimas no Instagram do Centro de Formação. “Está dando muito certo. Já temos mais de cem clientes. Colocamos em cima do altar o nome de todas as pessoas que nos fazem encomenda, como forma de agradecimento”, diz com orgulho Cleonice. “Estamos rezando para essas pessoas”, complementa.

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E vamos à parte mais saborosa desta história. As irmãs começaram a nova atividade vendendo empadões e pastéis. O empadão grande de frango sai a R$ 25; o médio, R$ 16; e a bandeja com três pastéis custa R$ 10.
Como deu muito certo, elas agora partiram para algo mais “ousado”: um cardápio especial para o Dia dos Namorados. O Martina Gourmet, como o serviço é chamado, tem como opções arroz à grega (R$ 15 a porção de 500g); panqueca com recheio de frango (R$ 35 a porção de 1,5 kg ou R$ 6,50 a unidade); e pernil assado (R$ 40 o kg).
Tão certo, aliás, que irmã Cleonice adianta que o serviço gourmet deve ser mantido mesmo após o fim da pandemia. “Mas em menor dimensão”, pontua. A reinvenção está em curso, mas a religiosa não tem dúvida de que está valendo a pena: “Estamos tendo uma recepção divina porque temos uma relação ainda mais aberta com as pessoas, graças a Deus”.
As encomendas podem ser feitas pelo telefone 3329-1012 ou pelo WhatsApp 99810-9544. Os pedidos são retirados no Centro de Formação Martina Toloni (R. Pedro Palácios, 101 - Prainha, Vila Velha) ou entregues por um motoboy, aos sábados, nas imediações.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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