Freiras no ES passam a vender pratos salgados para superar a crise

A cozinheira Marcilene mostra os pastéis assados que estão sendo vendidos pelas irmãs Crédito: Irmã Cleonice Castro

“É preciso a gente se reinventar.” A lição, como se fosse um mantra, não é de um executivo, não surgiu de uma palestra sobre "coaching" e inteligência emocional, como está na moda, mas vem dos lábios e da vida simples da irmã Maria Cleonice Castro, de 72 anos, superiora do Centro de Formação Martina Toloni, uma comunidade de quatro religiosas que recebe encontros e eventos , promovidos ou não pela Igreja Católica , na Prainha, em Vila Velha.

De uma hora pra outra, as religiosas da congregação das Irmãs de Jesus Cristo na Eucaristia, fundada há 92 anos em Cachoeiro de Itapemirim, ficaram sem a sua única fonte de renda, por causa do isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19

Os recursos provenientes do aluguel do espaço para os cerca de 40 eventos anuais simplesmente secaram. E o que fazer? “Nos reinventar”, repete a fórmula essa simpática freira mineira de Pirapora que acaba de completar meio século de vida religiosa.

A “reinvenção”, colocada em prática há pouco mais de duas semanas, consistiu em utilizar o talento da cozinha do Centro de Formação, e da cozinheira Marcilene, com dez anos de casa, para vender salgados e outros pratos para clientes e amigos da congregação.

“Não está dando para cobrir todos os nossos custos, as contas continuam chegando, mas conseguimos manter o emprego dos nossos oito funcionários, que tiveram sua carga horária reduzida”, conta a irmã Cleonice, que está na comunidade desde outubro do ano passado.

A ela cabe a tarefa de postar as fotos das guloseimas no Instagram do Centro de Formação. “Está dando muito certo. Já temos mais de cem clientes. Colocamos em cima do altar o nome de todas as pessoas que nos fazem encomenda, como forma de agradecimento”, diz com orgulho Cleonice. “Estamos rezando para essas pessoas”, complementa.

E vamos à parte mais saborosa desta história. As irmãs começaram a nova atividade vendendo empadões e pastéis. O empadão grande de frango sai a R$ 25; o médio, R$ 16; e a bandeja com três pastéis custa R$ 10.

Como deu muito certo, elas agora partiram para algo mais “ousado”: um cardápio especial para o Dia dos Namorados . O Martina Gourmet, como o serviço é chamado, tem como opções arroz à grega (R$ 15 a porção de 500g); panqueca com recheio de frango (R$ 35 a porção de 1,5 kg ou R$ 6,50 a unidade); e pernil assado (R$ 40 o kg).

Tão certo, aliás, que irmã Cleonice adianta que o serviço gourmet deve ser mantido mesmo após o fim da pandemia. “Mas em menor dimensão”, pontua. A reinvenção está em curso, mas a religiosa não tem dúvida de que está valendo a pena: “Estamos tendo uma recepção divina porque temos uma relação ainda mais aberta com as pessoas, graças a Deus”.