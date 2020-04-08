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Leonel Ximenes

Empresária do ES doa comida aos pobres e pede que empresários façam o mesmo

Ela está utilizando a estrutura do seu frigorífico, em Cariacica, para preparar diariamente 100 marmitas destinadas a moradores da periferia

Públicado em 

08 abr 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Voluntários do projeto Formiguinhas Multiplicadoras doam marmitas para crianças em Mangue Seco, Cariacica
Voluntários do projeto Formiguinhas Multiplicadoras doam marmitas para crianças em Mangue Seco, Cariacica Crédito: Foto do leitor
Uma empresária capixaba mobilizou sua família e começou na semana passada uma campanha de doação de alimentos e cestas básicas a comunidades carentes da Grande Vitória. A ideia surgiu após ela perceber que poderia fazer 100 marmitas a mais por dia com os alimentos utilizados para fazer o almoço dos 300 funcionários do frigorífico da família.
O passo seguinte foi se associar a uma entidade que tem experiência na assistência social aos mais pobres. “Em parceria com o projeto ‘Formiguinhas Multiplicadoras’, estamos reunindo empresários e empresas que queiram se unir no projeto Fome Não”, explica a empresária que prefere não ser identificada.

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Ela agora tenta sensibilizar outras empresas para participar dessa corrente do bem, utilizando a estrutura já existente nas suas respectivas instalações: “A gente quer que outros participem usando a cozinha de sua empresa para produzir marmitas ou nos doando alimentos para serem entregues nos bairros carentes”.
Os primeiros bairros que estão recebendo as 100 marmitas diárias são Mangue Seco, em Porto Santana, e Nova Canaã, em Flexal (Cariacica); Morro dos Alagoano (Vitória); e Vila Nova dos Colares (Serra). “Nosso objetivo é ajudar a minimizar a fome nas nossas comunidades com a entrega diária de marmitex e cestas básicas que possam aliviar o sofrimento de muitas famílias”, diz a empresária.
A campanha começou no dia 2 de abril e seguirá até o dia 30 de junho, período previsto até a redução do pico da pandemia da Covid-19.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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