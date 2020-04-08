Empresária do ES doa comida aos pobres e pede que empresários façam o mesmo

O passo seguinte foi se associar a uma entidade que tem experiência na assistência social aos mais pobres. “Em parceria com o projeto ‘Formiguinhas Multiplicadoras’, estamos reunindo empresários e empresas que queiram se unir no projeto Fome Não”, explica a empresária que prefere não ser identificada.
Ela agora tenta sensibilizar outras empresas para participar dessa corrente do bem
, utilizando a estrutura já existente nas suas respectivas instalações: “A gente quer que outros participem usando a cozinha de sua empresa para produzir marmitas ou nos doando alimentos para serem entregues nos bairros carentes”.
Os primeiros bairros que estão recebendo as 100 marmitas diárias são Mangue Seco, em Porto Santana, e Nova Canaã, em Flexal (Cariacica); Morro dos Alagoano (Vitória); e Vila Nova dos Colares (Serra). “Nosso objetivo é ajudar a minimizar a fome nas nossas comunidades com a entrega diária de marmitex e cestas básicas que possam aliviar o sofrimento de muitas famílias”, diz a empresária.
A campanha começou no dia 2 de abril e seguirá até o dia 30 de junho, período previsto até a redução do pico da pandemia da Covid-19.