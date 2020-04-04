Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrente do Bem

Veja como doar cestas básicas e dinheiro para famílias no ES

Diante do coronavírus, governo do Estado, prefeitura de Vitória e entidades da sociedade civil estão se organizando para receber  donativos. Saiba onde e como ajudar quem precisa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 07:00

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 07:00

Mais de 8 mil famílias carentes receberão cestas básicas em São Mateus
Famílias  receberão cestas básicas Crédito: TV Gazeta Norte
Para ajudar famílias com dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o governo do Espírito Santo, prefeituras capixabas e entidades da sociedade civil estão organizando doações. Aceita-se de tudo: alimentos, serviços, kits de higiene e limpeza, e claro, dinheiro.
Uma das principais ações é do governo estadual, que lançou o programa Espírito Santo Solidário. Por ele, é possível doar dinheiro através de boleto bancário, ou itens como cestas básicas.
Veja abaixo um guia de como e onde fazer suas doações.

ESPÍRITO SANTO SOLIDÁRIO (GOVERNO DO ESTADO)

Donativos
  • O que doar: Cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.
  • Onde entregar: Em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.
  • Qual a localização: Clique aqui e confira a lista de endereços.
  • Para onde vai: Os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a família mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.
Doação de dinheiro
  • Como doar: As doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA).
  • Como fazer: Basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção "Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação.
  • Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.

Veja Também

Coronavírus: 23 pessoas são consideradas curadas no Espírito Santo

Número de mortes por coronavírus no ES sobe para cinco

VITÓRIA SOLIDÁRIA (PREFEITURA DE VITÓRIA)

Donativos
  • O que doar: Podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.
  • Onde entregar: Diretamente em qualquer supermercado de Vitória.
  • Quem recolhe e para onde vai: A ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a prefeitura, sendo a agência responsável pela logística de distribuição das cestas nas comunidades da capital.
Dinheiro
  • Como doar: As doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria.
  • Para onde vai o dinheiro: A conta é gerida pela Adra, que faz a compra dos alimentos com os valores doados.

Veja Também

Governo vai doar 88 mil cestas básicas para famílias de alunos do ES

Coronavírus no ES: suspensão de aulas no Estado vai até 30 de abril

UNIÃO ES (INICIATIVA DE GRUPOS DA SOCIEDADE CIVIL)

Doação de dinheiro para compra de cestas básicas
  • Como doar: Pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto.
  • Qual valor doar: Cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais.
  • Para onde vai o dinheiro: Para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pelo COVID-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento.
  • Quem está por trás da organização: Várias empresas e organizações da sociedade civil. A lista completa está no site.

Veja Também

Informais vão se cadastrar em app para receber auxílio de R$ 600

Quem tem direito ao auxílio de R$ 600 e como pedir o benefício

INDÚSTRIA DO BEM (FINDES)

Doação de insumos hospitalares e EPIs
  • O que doar: Itens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui.
  • Onde entregar: Procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem.
  • Quem recolhe e para onde vai: A Findes irá direcionar os equipamentos para o governo do Estado, que por sua vez irá distribuí-los para a rede estadual de saúde.
Doação em dinheiro para produção de equipamentos
  • Como doar: Pelo PicPay ou por transferência bancária, preenchendo antes um pequeno cadastro no site do movimento Indústria do Bem.
  • Quem pode doar: Pessoas e empresas.
  • Para onde vai o dinheiro: será revertido para a produção e compra de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual que serão doados ao governo do Estado.

Veja Também

Coronavírus no ES: empresas se unem para desenvolver máscara

Empresas doam alimentos e até tíquete de R$ 100 para mais pobres no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca
Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados