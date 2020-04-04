Veja como doar cestas básicas e dinheiro para famílias no ES

Para ajudar famílias com dificuldades por conta da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o governo do Espírito Santo, prefeituras capixabas e entidades da sociedade civil estão organizando doações. Aceita-se de tudo: alimentos, serviços, kits de higiene e limpeza, e claro, dinheiro.
Uma das principais ações é do governo estadual, que lançou o programa Espírito Santo Solidário. Por ele, é possível doar dinheiro através de boleto bancário, ou itens como cestas básicas.
Veja abaixo um guia de como e onde fazer suas doações.
ESPÍRITO SANTO SOLIDÁRIO (GOVERNO DO ESTADO)
Donativos
- O que doar: Cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.
- Onde entregar: Em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.
- Qual a localização: Clique aqui e confira a lista de endereços.
- Para onde vai: Os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a família mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.
Doação de dinheiro
- Como doar: As doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA).
- Como fazer: Basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção "Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação.
- Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.
VITÓRIA SOLIDÁRIA (PREFEITURA DE VITÓRIA)
Donativos
- O que doar: Podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.
- Onde entregar: Diretamente em qualquer supermercado de Vitória.
- Quem recolhe e para onde vai: A ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a prefeitura, sendo a agência responsável pela logística de distribuição das cestas nas comunidades da capital.
Dinheiro
- Como doar: As doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria.
- Para onde vai o dinheiro: A conta é gerida pela Adra, que faz a compra dos alimentos com os valores doados.
UNIÃO ES (INICIATIVA DE GRUPOS DA SOCIEDADE CIVIL)
Doação de dinheiro para compra de cestas básicas
- Como doar: Pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto.
- Qual valor doar: Cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais.
- Para onde vai o dinheiro: Para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pelo COVID-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento.
- Quem está por trás da organização: Várias empresas e organizações da sociedade civil. A lista completa está no site.
INDÚSTRIA DO BEM (FINDES)
Doação de insumos hospitalares e EPIs
- O que doar: Itens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui.
- Onde entregar: Procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem.
- Quem recolhe e para onde vai: A Findes irá direcionar os equipamentos para o governo do Estado, que por sua vez irá distribuí-los para a rede estadual de saúde.
Doação em dinheiro para produção de equipamentos
- Como doar: Pelo PicPay ou por transferência bancária, preenchendo antes um pequeno cadastro no site do movimento Indústria do Bem.
- Quem pode doar: Pessoas e empresas.
- Para onde vai o dinheiro: será revertido para a produção e compra de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual que serão doados ao governo do Estado.