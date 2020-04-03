Coronavírus: 23 pessoas são consideradas curadas no Espírito Santo

Subiu para 23 o número de pessoas consideradas curadas do novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada no último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta sexta-feira (03).
O número de casos confirmados também cresceu. Agora o Espírito santo contabiliza 153 pacientes que testaram positivo para a covid-19. Desse total, 80 estão em isolamento social e 50 internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cinco pessoas perderam a vida no Estado em função da doença. Três desses óbitos também foram confirmados nesta sexta (03).
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.