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Boa notícia

Coronavírus: 23 pessoas são consideradas curadas no Espírito Santo

A informação foi divulgada no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, na tarde desta sexta-feira (03)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 20:10

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 20:10

Covid-19
Covid-19 Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
Subiu para 23 o número de pessoas consideradas curadas do novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada no último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde no início da noite desta sexta-feira (03).
O número de casos confirmados também cresceu. Agora o Espírito santo contabiliza 153 pacientes que testaram positivo para a covid-19. Desse total, 80 estão em isolamento social e 50 internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cinco pessoas perderam a vida no Estado em função da doença. Três desses óbitos também foram confirmados nesta sexta (03).

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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