Profissionais de áreas essenciais do ES pedem: 'Fique em casa!'

Na linha de frente da área da saúde ou outras áreas essenciais, estoquistas, médicos, policiais, técnicos em enfermagem, agricultores e tantas outras categorias se dedicam para proporcionar o melhor para que os demais possam ficar em casa e cumprir as determinações governamentais.

Conheça alguns desses heróis que saem todos os dias de casa para cumprir, mesmo com medo, a missão de manter os serviços essenciais em funcionamento neste momento de preocupação para todos. No vídeo abaixo, eles falam sobre as mudanças na rotina da profissão e são unânimes em um apelo para a população: "fique dentro de casa!"