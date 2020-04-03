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Combate ao coronavírus

Profissionais de áreas essenciais do ES pedem: 'Fique em casa!'

Na linha de frente para lidar com os doentes e dar suporte a todos durante o isolamento, eles não param, mas pedem que o isolamento social seja seguido à risca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:09

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:09

Enquanto quem pode cumprir o isolamento trabalha de casa, estuda por computador ou tenta inventar formas de ganhar dinheiro sem se expor na rua,  há profissionais que não podem parar justamente por conta do coronavírus.
Na linha de frente da área da saúde ou outras áreas essenciais, estoquistas, médicos, policiais, técnicos em enfermagem, agricultores e tantas outras categorias se dedicam para proporcionar o melhor  para que os demais possam ficar em casa e cumprir as determinações governamentais. 
Conheça alguns desses heróis que saem todos os dias de casa para cumprir, mesmo com medo, a missão de manter os serviços essenciais em funcionamento neste momento de preocupação para todos. No vídeo abaixo,  eles falam sobre as mudanças na rotina da profissão e são unânimes em um apelo para a população: "fique dentro de casa!" 
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa!

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