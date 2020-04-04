Capixaba prepara e distribui marmitas para caminhoneiros na Serra

A impossibilidade de trabalhar e o enfrentamento de uma situação difícil dentro da própria família  com os pais enquadrados no grupo de risco da Covid-19 e a irmã com dificuldades para se mover por causa de um recente acidente de moto  não impediram que Andreia Daniella Cruz olhasse para as dificuldades do outro.

Há aproximadamente dez dias, a autônoma tem investido tempo e dinheiro para preparar marmitas e distribuí-las diariamente aos caminhoneiros, às margens da BR 101, no sentido Sul, perto do Pavilhão de Carapina, na Serra . Mais especificamente na altura do bairro André Carloni, sempre no final da tarde, por volta das 16h.

"Se os caminhoneiros pararem, a gente não vai ter combustível, não vai ter remédio, não vai ter comida. O que comecei a fazer é simples, mas é uma forma de agradecer pelo trabalho deles" Andreia Daniella Cruz - Autônoma que distribui marmitas aos caminhoneiros

Na tampa das marmitas, um recado aos caminhoneiros: "Obrigada pelo trabalho e boa viagem" Crédito: Acervo pessoal

A motivação para ter essa atitude surgiu depois de um vídeo, feito por um caminhoneiro desconhecido, que chegou até ela por meio de um aplicativo de mensagens. Eu nunca vi ele na vida, mas ele estava chorando, falando que estava com fome. Fiquei muito comovida com aquilo, lembrou Andreia.

No dia seguinte, ela foi direto para a cozinha. Fiz um panelão de feijão, com linguiça e arroz. Eu nem tinha marmita, levei as panelas de bicicleta para a rodovia; mas como os caminhoneiros não tinham como parar, não consegui dar a comida. Acabei distribuindo no caminho de casa, para moradores de rua, contou.

Andreia contou com a ajuda da vizinha Daiane para distribuir as marmitas na última quinta-feira (2) Crédito: Felippe Tonon Martinelli

Quando a família viu o cartaz que ela havia preparado para chamar a atenção dos motoristas, ela teve ajuda. Minha mãe me deu R$ 40, que usei para comprar as embalagens e alguns temperinhos. Um comerciante me doou arroz e outro me deu frango. Fiz uma galinhada e, dessa vez, sim, consegui distribuir, disse, orgulhosa.

Essa empatia e dedicação ao próximo vem acontecendo desde o último dia 25 de março. Eu faço tudo fresquinho. Começo a cozinhar por volta das 14h e levo tudo em uma caixa de isopor para não esfriar ou azedar. Também tomo todo o cuidado em relação à higiene. Não quero transmitir nada para ninguém, garantiu Andreia.

"Teve caminhoneiro me dizendo que a minha marmita era a primeira coisa que ele ia comer no dia. Isso já no final da tarde, por volta das 17h" Andreia Daniella Cruz - Autônoma que distribui marmita para os caminhoneiros na Serra

Cardápio dessa sexta-feira (3): carne de porco, feijão com linguiça, arroz, farofa de cebola tostada e salada de legumes Crédito: Acervo pessoal

Só nesta sexta-feira (3), foram 18 marmitas distribuídas. Eu faço isso quando o semáforo fecha. Se o motorista diz que já comeu, pergunto se ele vai parar no posto para abastecer. Se sim, falo para ele levar e dar para algum caminhoneiro que precise por lá, porque não são todos que param nesse sinal, explicou.

Depois de dias nessa missão, foi Andreia que acabou ficando grata. Chegou até mim um vídeo de um caminhoneiro, me filmando e agradecendo pela minha atitude, logo depois de pegar uma das marmitas. Fiquei emocionada. Chorei de emoção, de felicidade, disse ela, com a voz embargada.

GENTILEZA GERA... DOAÇÃO DE R$ 100

No começo, Andreia estava sozinha. Depois, teve a ajuda da família e, em poucos dias, também pôde contar com a mobilização de vizinhos e comerciantes. Uma moradora do primeiro andar do prédio se prontificou a fazer o arroz; um rapaz já me ajudou a distribuir as marmitas; e os vegetais foram doados pelos feirantes do bairro, revelou.

Porém, a ajuda mais inesperada veio de um homem de aproximadamente 30 anos, desconhecido, que deu a ela R$ 100. Isso foi ontem (quinta-feira). Ele passou na rodovia, me viu, fez o contorno e deu o dinheiro. Até parece que ele adivinhou que a comida ia acabar. Tudo que sei é que ele se chama Mateus, disse.

Andreia com a nota de R$ 100 que ganhou de um motorista de carro que passou pela BR 101 e solidarizou com a causa Crédito: Acervo pessoal

A solidariedade dela também chamou a atenção do servidor público Felippe Tonon Martinelli, que passou pelo local a pé e fez o vídeo que abre essa reportagem. Em meio a tantos temores, quando vemos um gesto nobre, que ainda existe amor, que ajuda o próximo, ficamos com esperança no Brasil, comentou.

COMIDA SÓ PARA MAIS 2 DIAS. QUER AJUDAR?

Por medo do contágio e para poder conciliar com os cuidados da família, Andreia pretende fazer a distribuição em dias alternados a partir da próxima segunda-feira (6)  isso, se conseguir mais doações, porque a comida e o restante do dinheiro são suficientes apenas para as marmitas que serão feitas até domingo.