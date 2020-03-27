Quarentena fechou comércios não essenciais; empreendedores buscam apoio para conter prejuízos Crédito: Fernando Madeira

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O empreendedor faz uma promoção, as pessoas interessadas realizam a compra e aproveitam o serviço no final da quarentena. De um lado, uma ajuda para diminuir os prejuízos gerados pelo novo coronavírus ; e de outro, uma economia. Esse é o objetivo do Projeto Todos por Todos, que tem DNA 100% capixaba.

Your browser does not support the audio element. Projeto reúne ofertas e ajuda empreendedores a superar quarentena no ES

A criação é do publicitário Eric Netto, que colocou a página no ar na última terça-feira (24). A ideia é divulgar as ofertas e ajudar os pequenos empresários a passar por esse momento. Em três dias, já estamos com um perfil com mais de 170 seguidores. Seis ofertas já foram publicadas e mais seis estão pendentes, comentou.

Sem ganhar nada em troca, o idealizador está satisfeito com o retorno dos empreendedores e também de quem abraçou a causa. Atualmente, quatro profissionais trabalham de forma voluntária para ajudar no projeto. Tem especialista em redes sociais, redatora e uma pessoa focada na parte administrativa, revelou Eric.

Além do amigo, e também publicitário, Luan Albani, responsável pela identidade visual da página. Com o nome definido, eu achei que a marca tinha que ser amigável, com cores alegres e uma fonte com toque de feito à mão. A ideia é passar algo mais humano, de união, explicou.

Embora ainda no começo, a iniciativa já reúne os mais diversos tipos de estabelecimentos: lanchonete, salão de beleza e até estúdio de tatuagem. Todos oferecendo os respectivos serviços e produtos com descontos que variam entre 15% e 40%, em cima do preço original.

Até o terceiro dia, a maior oferta era a do espaço da Edna Pereira de Araújo, que está há duas semanas sem cliente. Uma amiga me enviou o projeto, e eu entrei porque tenho o aluguel do salão e do meu apartamento para pagar. Minha filha também trabalha comigo e essa é a nossa única renda, desabafou.

"Eu tenho o salão há 16 anos. Em novembro do ano passado, sofri com uma enchente, e agora isso. Sem dúvidas, é o pior momento financeiro da minha vida" Edna Pereira de Araújo - Proprietária do Espaço Bem Bonita, em Itapoã, Vila Velha

Quem também resolveu baixar os preços foi o personal trainer Arthur Moretto. Muita gente que quer meu serviço também está sem trabalhar. É hora da gente se ajudar, disse ele, que está parado desde o fechamento das academias em Vitória e já ofereceu 40 treinos on-line de forma gratuita.