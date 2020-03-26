Maestro e violinista fazem serenata para vizinhos em prédio de Vitória

O distanciamento social necessário  mas muitas vezes duro  para conter o avanço do novo coronavírus ganhou um respiro no início da noite desta quarta-feira (25). Em um prédio localizado no Centro de Vitória , um casal de músicos fez uma espécie de serenata aos vizinhos dos outros 91 apartamentos.

Os artistas responsáveis pela apresentação são o maestro Leonardo David e a esposa, a professora de violino Gabriela Queiroz. Ao todo, foram tocadas quatro composições, que juntas resultaram em um show intimista de aproximadamente 20 minutos. A primeira a ser tocada foi a melodia de Ave Maria, às 18h.

Nós moramos no penúltimo andar e descemos até o oitavo, na metade, para que todos nos ouvissem. Tocamos perto dos elevadores, em frente a uma janela bem grande. Quando começamos, só estávamos nós; mas, no final, muita gente estava ouvindo. Teve quem chorou. Foi muito emocionante, contou Leonardo.

Depois da abertura conjunta do casal, Gabriela tocou uma peça de Bach e a Meditação de Thais. No desfecho, eles se reencontraram em um concerto de Vivaldi  sendo seguidos, claro, por uma salva de palmas. A ideia era nos entregar e emanar boas energias, resumiu Leonardo, que conheceu a esposa na sinfônica do Espírito Santo.

"O ser humano precisa da arte, faz parte do nosso dia a dia, do nosso DNA" Leonardo David - Maestro adjunto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo

A apresentação do casal, no entanto, é apenas a primeira de outras que estão previstas para acontecer no prédio Gaivota. A mobilização tem o intuito de, todas as semanas, algum morador se apresentar para trazer um pouco de cultura e acalentar o clima distante imposto pela quarentena.

Mas a ideia surgiu quase que por acaso. Sempre soube que havia muitos idosos aqui. Então, fui de porta em porta para ver qual era a situação deles e o que precisavam. Quando vi que estavam preocupados e tensos, pensei em usar o fosso do prédio como uma grande caixa de som, revelou a assistente social Tânia Maria Silveira.

Fosso central do prédio colaborou para que as músicas pudessem ser ouvidas por todos os moradores, das próprias janelas Crédito: Douglas Santhos

A iniciativa foi levada à síndica, que a aprovou, e os telefones recolhidos nas visitas serviram para formar um grupo de WhatsApp. É uma rede de ajuda mútua. Apareceu quem cozinha e gente que se ofereceu para ir ao mercado para os outros. Além de um músico e uma cantora lírica que também vão se apresentar, revelou.

"A sensação é que o condomínio nunca esteve tão unido. Esse confinamento acabou aflorando o melhor lado de cada um" Tânia Maria Silveira - Assistente social

Com os bares fechados e os shows pelas noites de Vitória desmarcados, o músico Douglas Santhos deve ser o próximo a fazer um show solidário no prédio. Ainda não definimos o dia, mas deve ser na próxima terça ou quarta-feira. Desde quando soube da ideia, me coloquei à disposição, afirmou.