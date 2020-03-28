Estrela doa alimentos para duas instituições em Cachoeiro de Itapemirim

Diretoria do Estrela doou alimentos para duas instituições Crédito: Estrela/Divulgação

Um ato de amor em meio ao caos. O time do Estrela do Norte fez a doação de vários alimentos que estavam estocados no alojamento dos jogadores para duas instituições de caridade de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o diretor-executivo do Gigante do Sul, Carlos Madella, o Projeto Semetinha de Cristo, que ajuda cerca de 39 famílias em situação de vulnarabilidade social, e a APAE de Cachoeiro foram agraciados com vários itens que sobraram na cozinha do clube, após a liberação dos atletas, por causa da paralisação do Campeonato Capixaba 2020 devido à pandemia do novo coronavírus.

"Reafirmamos nosso compromisso com a cidade e com aqueles que mais necessitam. Devido a repentina paralisação do Campeonato Capixaba, suspensão das atividades do clube e com a falta de previsão de volta, optamos por doar os mantimentos que tínhamos em nosso refeitório para projetos sociais, que certamente farão bom uso nesse momento de tantas incertezas", afirmou o dirigente.