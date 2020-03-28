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Estrela doa alimentos para duas instituições em Cachoeiro de Itapemirim

Alimentos estavam estocados no clube após liberação do elenco por conta do coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 19:28
Diretoria do Estrela doou alimentos para duas instituições
Diretoria do Estrela doou alimentos para duas instituições Crédito: Estrela/Divulgação
Um ato de amor em meio ao caos. O time do Estrela do Norte fez a doação de vários alimentos que estavam estocados no alojamento dos jogadores para duas instituições de caridade de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com o diretor-executivo do Gigante do Sul, Carlos Madella, o Projeto Semetinha de Cristo, que ajuda cerca de 39 famílias em situação de vulnarabilidade social, e a APAE de Cachoeiro foram agraciados com vários itens que sobraram na cozinha do clube, após a liberação dos atletas, por causa da paralisação do Campeonato Capixaba 2020 devido à pandemia do novo coronavírus. 

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"Reafirmamos nosso compromisso com a cidade e com aqueles que mais necessitam. Devido a repentina paralisação do Campeonato Capixaba, suspensão das atividades do clube e com a falta de previsão de volta, optamos por doar os mantimentos que tínhamos em nosso refeitório para projetos sociais, que certamente farão bom uso nesse momento de tantas incertezas", afirmou o dirigente. 
Até o momento o Espírito Santo contabiliza 54 enfermos por causa do novo coronavírus, porém sem nenhuma morte. No Brasil, as secretarias estaduais de saúde contabilizam 3.904 infectados em todos os estados e 111 mortes. E no mundo, os casos de Covid-19 passam dos 416 mil confirmados em mais de 196 países e territórios. Segundo a OMS já morreram mais de 23 mil pessoas em todo o planeta.

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