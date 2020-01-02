Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Nossa Senhora Aparecida ganha altar às margens da BR 101, na Serra
Proteção a motoristas

Nossa Senhora Aparecida ganha altar às margens da BR 101, na Serra

Estrutura foi construída por 17 paróquias e fica localizada em uma área com altos índices de acidentes para que santa possa proteger os motoristas que passam pelo local

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 21:43
Santa foi colocada no novo altar, construído às margens da BR 101 Crédito: Reprodução TV GAZETA
Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, vai ficar às margens da BR 101, na Serra. No primeiro dia do ano, a santa recebeu um altar na altura do bairro Bom Pastor, local com alto índice de acidentes.
O monumento tem mais de seis metros e foi construído em conjunto por paróquias da região.  O objetivo é que a Santa possa olhar pelos motoristas que passam pela via e protegê-los. Antes da inauguração do altar, uma missa foi realizada no local.
"Ela agora tem um lugar fixo para o povo vir fazer a oração. Que os motoristas que passem por aqui possam ser abençoados e dirigir com prudência e responsabilidade", disse Padre Evandro, pároco da comunidade Bom Pastor.
Antes da santa ser colocada no altar, uma missa foi realizada no local Crédito: Reprodução TV Gazeta
A imagem já ficava às margens da rodovia, mas do outro lado da pista, em uma estrutura dentro de um terreno particular. Em 2019, porém, os donos da propriedade precisaram do local. Com isso, as paróquias se reuniram para iniciar a construção, em um espaço cedido pela ECO 101, concessionária que administra a rodovia. A construção durou três meses.
De acordo com Padre Evandro, desde quando a santa foi colocada no local, há quatro anos, o número de acidentes com mortes foi reduzido.
"Algum tempo esta imagem foi colocada devido ao grande número de acidentes fatais que acontecia no trecho. A partir daí, diminuiu muito. Hoje, para nós, é uma alegria colocá-la de volta aqui. Que a interseção de Nossa Senhora continue reduzindo o número de acidentes.

Veja Também

Mortes nas rodovias do ES: acidentes têm dia e hora para acontecer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados