Nossa Senhora Aparecida ganha altar às margens da BR 101, na Serra

Santa foi colocada no novo altar, construído às margens da BR 101 Crédito: Reprodução TV GAZETA

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, vai ficar às margens da BR 101, na Serra. No primeiro dia do ano, a santa recebeu um altar na altura do bairro Bom Pastor, local com alto índice de acidentes.

O monumento tem mais de seis metros e foi construído em conjunto por paróquias da região. O objetivo é que a Santa possa olhar pelos motoristas que passam pela via e protegê-los. Antes da inauguração do altar, uma missa foi realizada no local.

"Ela agora tem um lugar fixo para o povo vir fazer a oração. Que os motoristas que passem por aqui possam ser abençoados e dirigir com prudência e responsabilidade", disse Padre Evandro, pároco da comunidade Bom Pastor.

Antes da santa ser colocada no altar, uma missa foi realizada no local Crédito: Reprodução TV Gazeta

A imagem já ficava às margens da rodovia, mas do outro lado da pista, em uma estrutura dentro de um terreno particular. Em 2019, porém, os donos da propriedade precisaram do local. Com isso, as paróquias se reuniram para iniciar a construção, em um espaço cedido pela ECO 101, concessionária que administra a rodovia. A construção durou três meses.

De acordo com Padre Evandro, desde quando a santa foi colocada no local, há quatro anos, o número de acidentes com mortes foi reduzido.

"Algum tempo esta imagem foi colocada devido ao grande número de acidentes fatais que acontecia no trecho. A partir daí, diminuiu muito. Hoje, para nós, é uma alegria colocá-la de volta aqui. Que a interseção de Nossa Senhora continue reduzindo o número de acidentes.