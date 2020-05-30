Governo proíbe eventos e mantém cinemas fechados por mais um mês no ES

O governo do Estado decidiu, nesta sexta-feira (29), prorrogar por mais 30 dias a proibição de realização de eventos e da abertura de casas de entretenimento em todo o Espírito Santo. A medida é mais uma para evitar a propagação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.
O decreto será publicado neste sábado (30 ) em edição extra do Diário Oficial do Estado. Segundo a secretária de Estado Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, até 30 de junho está proibida a realização de shows e eventos e a abertura de boates, teatros, cinemas e estabelecimentos similares voltados para lazer.
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Essas atividades são consideradas de alto risco de propagação do vírus e estão fechadas no Estado desde o dia 18 de março.
Além do setor de eventos e entretenimento, nesta sexta o governo decidiu prorrogar também a proibição de funcionamento de escolas e faculdades até 30 de junho.
Já no sentido contrário, representantes do governo decidiram liberar a abertura de shoppings centers a partir de segunda-feira (1º de junho) no Estado.