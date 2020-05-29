Coronavírus: Espírito Santo já tem mais de 79% das UTIs ocupadas

A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) para atender os pacientes graves da Covid-19 subiu pelo segundo dia consecutivo no Espírito Santo. Conforme atualização feita nesta sexta-feira (29), pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 79,76% das UTIs exclusivas para a pandemia estão ocupadas no Estado.
Atualmente, do total de 504 leitos de tratamento intensivo ofertados pelo Governo do Estado, já incluindo as expansões feitas com o setor privado e filantrópico, apenas 102 estão livres. Em relação aos de enfermaria, 375 já estão em uso. O que se traduz em uma ocupação de 65,79%.
Concentrando o maior número de casos confirmados da doença, a Região Metropolitana é também a que apresenta a menor quantidade de leitos desocupados: restam somente 134 de enfermaria e 40 de UTI tendo, esta última, uma ocupação que já beira os 90%.
ALTA OCUPAÇÃO PODE DECRETAR LOCKDOWN
Nesta sexta-feira (29), considerando todos os leitos, o Espírito Santo possui uma taxa de ocupação de 72,35%. Se esse índice chegar a 91%, pode ser decretado lockdown de até 21 dias. Na projeção feita pelo governador Renato Casagrande, o fechamento total aconteceria em 11 cidades, incluindo Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Vale lembrar, que de acordo com a nova matriz de risco adotada pelo governo estadual, a taxa de ocupação das UTIs é um dos fatores levados em conta para classificar os municípios capixabas entre risco baixo, moderado, alto ou extremo para a transmissão do novo coronavírus. Junto da incidência da doença, da população idosa e do isolamento social de cada um.
A PANDEMIA: NÚMEROS ATUAIS
Segundo a atualização feita durante esta tarde no Painel Covid-19, o Espírito Santo tem 12.903 casos confirmados da doença e 560 mortes causadas por ela. A parte positiva é que a maioria dos pacientes (7.278) já está curada. Desde o início da pandemia, já foram realizados mais de 45 mil testes no Estado.