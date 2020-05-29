Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em crescimento

Coronavírus: Espírito Santo já tem mais de 79% das UTIs ocupadas

Do total de 504 leitos de tratamento intensivo, apenas 102 estão livres; considerando também os de enfermaria, taxa de ocupação do Estado está em 72%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 19:18

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:18

Médico com máscara de ventilação mecânica para intubar pacientes
A grande maioria das UTIs do Estado para suprir a demanda da pandemia já está com pacientes Crédito: Sergey Mironov/Shutterstock
A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) para atender os pacientes graves da Covid-19 subiu pelo segundo dia consecutivo no Espírito Santo. Conforme atualização feita nesta sexta-feira (29), pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 79,76% das UTIs exclusivas para a pandemia estão ocupadas no Estado.
Atualmente, do total de 504 leitos de tratamento intensivo ofertados pelo Governo do Estado, já incluindo as expansões feitas com o setor privado e filantrópico, apenas 102 estão livres. Em relação aos de enfermaria, 375 já estão em uso. O que se traduz em uma ocupação de 65,79%.

Veja Também

Hospitais do ES vão ter mais 300 leitos para pacientes de Covid-19 em junho

Concentrando o maior número de casos confirmados da doença, a Região Metropolitana é também a que apresenta a menor quantidade de leitos desocupados: restam somente 134 de enfermaria e 40 de UTI  tendo, esta última, uma ocupação que já beira os 90%.

ALTA OCUPAÇÃO PODE DECRETAR LOCKDOWN

Nesta sexta-feira (29), considerando todos os leitos, o Espírito Santo possui uma taxa de ocupação de 72,35%. Se esse índice chegar a 91%, pode ser decretado lockdown de até 21 dias. Na projeção feita pelo governador Renato Casagrande, o fechamento total aconteceria em 11 cidades, incluindo VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica.
Vale lembrar, que de acordo com a nova matriz de risco adotada pelo governo estadual, a taxa de ocupação das UTIs é um dos fatores levados em conta para classificar os municípios capixabas entre risco baixo, moderado, alto ou extremo para a transmissão do novo coronavírus. Junto da incidência da doença, da população idosa e do isolamento social de cada um.

A PANDEMIA: NÚMEROS ATUAIS

Segundo a atualização feita durante esta tarde no Painel Covid-19, o Espírito Santo tem 12.903 casos confirmados da doença e 560 mortes causadas por ela. A parte positiva é que a maioria dos pacientes (7.278) já está curada. Desde o início da pandemia, já foram realizados mais de 45 mil testes no Estado.

Veja Também

Novo mapa de risco do ES pode definir lockdown nos próximos dias

ES tem 41 óbitos em investigação e deve encerrar maio com 600 mortes

Pacientes com Covid-19 que não cumprirem isolamento podem ser multados no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados