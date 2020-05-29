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Pandemia

Coronavírus: Espírito Santo registra 560 mortes e 12.903 casos

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, só nas últimas 24 horas foram registrados 528 novos infectados e 22 óbitos

Públicado em 

29 mai 2020 às 16:30

Colunista

Hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, em Manaus, preparado para pacientes com coronavírus
Hospitais de campanha já são utilizadas em outras cidades pelo país, mas no Espírito Santo ainda está sob estudo Crédito: Mario Oliveira / Semcom
Espírito Santo atingiu a marca de 12.903 casos e 560 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (29). De acordo com as informações que foram atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas foram registrados 528 novos pacientes infectados e 22 óbitos. 
 A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 7.278 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19.A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,34%. Até o momento, 45.477 testes da doença já foram realizados em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.374 registros da doença, seguido por Vitória (2.318), Vila Velha (2.308) e Cariacica (1.699). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 320 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE 

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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