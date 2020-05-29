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Para pacientes sem Covid-19

Casagrande anuncia 10 novos leitos para Hospital Infantil de Cachoeiro

Os 10 novos leitos poderão receber pessoas a partir da próxima segunda-feira (1) e servirão para dar suporte e desafogar os hospitais que recebem pessoas com Covid-19, segundo informou o governador Renato Casagrande em rede social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 10:26

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 10:26

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Os novos leitos de UTI para pacientes sem Covid-19 foram montados no Hospital Infantil de Cachoeiro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, contará com 10 novos leitos de UTI para pacientes que não estejam com o novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira (01). O anúncio da entrega dos novos espaços foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, pelas redes sociais nesta sexta-feira (29).
Segundo o chefe do executivo, os leitos foram montados no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis e servirão para dar suporte e desafogar os hospitais que recebem pessoas com Covid-19.

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Cachoeiro de Itapemirim, cidade com cerca 210 mil habitantes segundo o IBGE, registrava até a manhã desta sexta-feira (29) 10 óbitos em decorrência da Covid-19 e acumula 235 casos positivos do novo coronavírus, segundo a atualização mais recente do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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A cidade é referência para o tratamento da doença na região Sul capixaba e conta atualmente com 86 leitos específicos para a doença na rede pública de atendimento, distribuídos em unidades de isolamento e enfermaria. Os números foram obtidos do demonstrativo de ocupação geral de leitos por hospital da Sesa.
Os leitos para a Covid-19 estão montados em dois hospitais, o Materno Infantil Francisco de Assis e a Santa Casa de Misericórdia, onde nesta quinta-feira (28) mais duas mortes por coronavírus foram confirmadas.

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