Casagrande anuncia 10 novos leitos para Hospital Infantil de Cachoeiro

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, contará com 10 novos leitos de UTI para pacientes que não estejam com o novo coronavírus a partir da próxima segunda-feira (01). O anúncio da entrega dos novos espaços foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, pelas redes sociais nesta sexta-feira (29).
Segundo o chefe do executivo, os leitos foram montados no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis e servirão para dar suporte e desafogar os hospitais que recebem pessoas com Covid-19.
Cachoeiro de Itapemirim, cidade com cerca 210 mil habitantes segundo o IBGE, registrava até a manhã desta sexta-feira (29) 10 óbitos em decorrência da Covid-19 e acumula 235 casos positivos do novo coronavírus, segundo a atualização mais recente do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A cidade é referência para o tratamento da doença na região Sul capixaba e conta atualmente com 86 leitos específicos para a doença na rede pública de atendimento, distribuídos em unidades de isolamento e enfermaria. Os números foram obtidos do demonstrativo de ocupação geral de leitos por hospital da Sesa.
Os leitos para a Covid-19 estão montados em dois hospitais, o Materno Infantil Francisco de Assis e a Santa Casa de Misericórdia, onde nesta quinta-feira (28) mais duas mortes por coronavírus foram confirmadas.