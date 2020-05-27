Hospital Santa Casa de Cachoeiro fica sem energia por três horas

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim , referência no tratamento do novo coronavírus no Sul do Espírito Santo, ficou sem energia nesta quarta-feira (27) por, pelo menos, três horas. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da unidade. O hospital apura o que pode ter causado a interrupção da energia.

De acordo com a instituição, o fornecimento de energia teria acabado por volta das 14h e somente retornado às 17h. Houve uma instabilidade no sistema elétrico do hospital, mas disseram que a situação já foi normalizada. A Santa Casa afirmou ainda que tomou todas as medidas necessárias para preservar a integridade de todos os pacientes.

O gerador de eletricidade não funcionou, mas, segundo a unidade, não houve nenhum comprometimento ao tratamento dos pacientes e nem aos equipamentos do hospital.

Sobre o problema, a concessionária de energia EDP disse que se trata de um defeito nas instalações internas, que é de responsabilidade do cliente. Mesmo assim, uma equipe esteve no local acompanhando para dar apoio à instituição, caso fosse necessário. Não teve nenhuma ocorrência de falta de energia na rede da EDP que atende ao hospital.

Nesta quarta-feira, um boletim informativo contabilizava 25 pacientes internados na UTI e 15 nos leitos de enfermaria. Na enfermaria são 5 pacientes suspeitos e 10 que testaram positivo para a Covid-19. Já na UTI são 23 pessoas confirmados com coronavírus e dois suspeitos.