ES ultrapassa a marca de 500 mortes pelo novo coronavírus

Teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik

Em 84 dias, o Espírito Santo ultrapassou a marca de 500 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . Já são 11.484 casos confirmados e 511 mortes, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira (27).

Em apenas 24 horas, foram registrados 595 novos pacientes infectados e 24 óbitos.

Segundo o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Sesa, a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 6.334 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,45%. Até o momento, 41.351 já foram realizados testes da doença em todo o Estado.

Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.155 registros da doença, seguido por Vitória (2.127), Vila Velha (2.111) e Cariacica (1.513).

PRIMEIROS CASOS

O primeiro caso de coronavírus do Estado foi registrado em Vila Velha e confirmado pelo governo no dia 5 de março. A primeira morte ocorreu no dia 1º de abril, na Serra.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.