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Pandemia

ES ultrapassa a marca de 500 mortes pelo novo coronavírus

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), já são 11.484 pessoas infectadas pela doença Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 16:28

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:28

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Teste de coronavírus. Freepik Crédito: Freepik
Em 84 dias, o Espírito Santo ultrapassou a marca de 500 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.  Já são 11.484 casos confirmados e 511 mortes, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira (27). 
Em apenas 24 horas, foram registrados 595 novos pacientes infectados e 24 óbitos.
Segundo o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Sesa, a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 6.334 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,45%. Até o momento, 41.351 já foram realizados testes da doença em todo o Estado.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.155 registros da doença, seguido por Vitória (2.127), Vila Velha (2.111) e Cariacica (1.513). 

PRIMEIROS CASOS

O primeiro caso de coronavírus do Estado foi registrado em Vila Velha e confirmado pelo governo no dia 5 de março. A primeira morte ocorreu no dia 1º de abril, na Serra.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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