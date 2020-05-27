Covid-19: Saúde adia decisão sobre instalação de hospital de campanha no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda não decidiu sobre a instalação de um hospital de campanha no Espírito Santo, estrutura temporária para atendimento a pacientes com o novo coronavírus. Havia a expectativa que um posicionamento fosse apresentado na segunda-feira (25), mas até o momento não há definição sobre o assunto.
Em coletiva na tarde de segunda, o secretário Nésio Fernandes declarou que "em poucas horas" haveria uma decisão sobre a abertura de hospital de campanha em Colatina, no Noroeste capixaba, região com carência de leitos hospitalares para atender a demanda crescente por vagas em decorrência da Covid-19. Atualmente, o município dispõe de apenas 21 leitos de UTI, sendo que dez estão ocupados.
A Sesa, porém, não tem ainda uma definição. Procurada nesta terça-feira (26), a secretaria informou, por meio da assessoria, que está mantido o posicionamento da véspera, ou seja, que pode haver decisão em poucas horas.
O hospital de campanha é uma estratégia que vem sendo adotada em outros Estados, mas não é prioridade no Espírito Santo porque, segundo Nésio Fernandes, tem um custo mais elevado do que, por exemplo, contratar vagas na rede privada ou filantrópica, cuja estrutura é mais bem preparada para realizar o atendimento necessário.
A expansão da rede própria e contratos com outros sistemas, inclusive, passou nesta semana a ser a recomendação do Ministério da Saúde, antes da instalação de hospital de campanha. A estrutura, contudo, não está descartada pela Sesa caso outras medidas não sejam suficientes para corresponder a demanda.