Covid-19: Saúde adia decisão sobre instalação de hospital de campanha no ES

Secretaria Estadual de Saúde comanda as ações de combate ao Covid-19 no Estado Crédito: Vitor Jubini

A Sesa, porém, não tem ainda uma definição. Procurada nesta terça-feira (26), a secretaria informou, por meio da assessoria, que está mantido o posicionamento da véspera, ou seja, que pode haver decisão em poucas horas.

O hospital de campanha é uma estratégia que vem sendo adotada em outros Estados, mas não é prioridade no Espírito Santo porque, segundo Nésio Fernandes, tem um custo mais elevado do que, por exemplo, contratar vagas na rede privada ou filantrópica, cuja estrutura é mais bem preparada para realizar o atendimento necessário.