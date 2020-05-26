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Pandemia

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 10.889 e mortes chegam a 487

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas foram registrados 524 novos infectados e 22 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 16:31

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 16:31

Familiares de pacientes hospitalizados pelo coronavírus serão testados
Familiares de pacientes hospitalizados pelo coronavírus serão testados Crédito: Márcia Leal/PMCI
Espírito Santo atingiu a marca de 10.889 casos e 487 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta terça-feira (26). De acordo com as informações que foram atualizadas no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas foram registrados 524 novos pacientes infectados e 22 óbitos.
A quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 5.761 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,47%. Até o momento, 39.612 já foram realizados testes da doença em todo o Estado. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 2.040 registros da doença, seguido por Vila Velha (2.029), Vitória (1.964) e Cariacica (1.475). Já nos bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 271 pessoas infectadas.

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PREVINA-SE  

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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