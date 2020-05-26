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Enterrados em 2015 e 2016

Vitória vai liberar 572 covas para novos sepultamentos em Maruípe

O edital que comunica a reabertura das sepulturas foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta terça-feira (26). A prefeitura afirma que esse procedimento é normal e não tem qualquer relação com a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 13:49

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 13:49

Cemitério Boa Vista, em Maruípe: 311 sepulturas serão liberadas
Cemitério Boa Vista, em Maruípe Crédito: Fernando Estevão/ TV Gazeta
A Prefeitura de Vitória vai liberar 572 covas no Cemitério Municipal Boa Vista, em Maruípe, ampliando o número de vagas para novos sepultamentos no município. O edital que comunica a reabertura das sepulturas foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta terça-feira (26). Em abril, o município já havia desocupado mais de 300 covas.
As sepulturas que serão desocupadas estão localizadas na quadra "J" do cemitério e abrigam corpos que foram enterrados entre junho de 2015 e março de 2016. A prefeitura afirma que esse procedimento é normal e não tem nenhuma relação com a pandemia do novo coronavírus. As famílias têm o prazo de 30 dias para solicitar os restos mortais de seus entes queridos.
"A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informa que o edital não tem nenhuma relação com a pandemia. A publicação é um procedimento obrigatório e legal. De tempos em tempos, quadras são liberadas no Cemitério Boa Vista. Existem, atualmente, cerca de 200 vagas disponíveis liberadas no mesmo cemitério", informou o município por nota.
Atualmente, apenas o Cemitério Boa Vista, em Maruípe, pode receber novos corpos, uma vez que não há mais vagas disponíveis no cemitério Santo Antônio, segundo a Prefeitura de Vitória.

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