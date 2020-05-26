Vitória vai liberar 572 covas para novos sepultamentos em Maruípe

A Prefeitura de Vitória vai liberar 572 covas no Cemitério Municipal Boa Vista, em Maruípe, ampliando o número de vagas para novos sepultamentos no município. O edital que comunica a reabertura das sepulturas foi publicado no Diário Oficial de Vitória desta terça-feira (26). Em abril, o município já havia desocupado mais de 300 covas.
As sepulturas que serão desocupadas estão localizadas na quadra "J" do cemitério e abrigam corpos que foram enterrados entre junho de 2015 e março de 2016. A prefeitura afirma que esse procedimento é normal e não tem nenhuma relação com a pandemia do novo coronavírus. As famílias têm o prazo de 30 dias para solicitar os restos mortais de seus entes queridos.
"A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informa que o edital não tem nenhuma relação com a pandemia. A publicação é um procedimento obrigatório e legal. De tempos em tempos, quadras são liberadas no Cemitério Boa Vista. Existem, atualmente, cerca de 200 vagas disponíveis liberadas no mesmo cemitério", informou o município por nota.
Atualmente, apenas o Cemitério Boa Vista, em Maruípe, pode receber novos corpos, uma vez que não há mais vagas disponíveis no cemitério Santo Antônio, segundo a Prefeitura de Vitória.