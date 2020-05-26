Banestes lucra R$ 83 milhões e injeta R$ 18,6 milhões no caixa do ES

Banestes tem ampliado a oferta de crédito e isso tem tido impacto nos resultados do banco Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio à crise fiscal provocada pelo novo coronavírus, o Banestes , que lucrou R$ 83 milhões no primeiro trimestre deste ano, vai repassar aos cofres do Tesouro Estadual R$ 18,6 milhões pelos juros sobre capital próprio. Ano passado, a organização que alcançou um resultado de R$ 214 milhões pagou R$ 108 milhões aos seus acionistas, entre eles o governo do Estado, sócio-controlador.

O banco público capixaba teve crescimento de 30,2% no lucro do primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado positivo, no entanto, é 76% mais alto do que os três últimos meses de 2019, quando fechou com R$ 47 milhões de lucro. O bom desempenho da instituição foi divulgado nesta terça-feira (26).

A margem financeira avançou 24,6% e o resultado operacional da Instituição elevou-se em 51,2%. O lucro líquido por ação chegou a R$ 0,26 no período, e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROE) foi de 15,1%.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, disse que os números positivos do banco ocorrem em pleno cenário desafiador trazido pela pandemia da (Covid-19). "Todo o esforço e atividades do banco, neste momento, têm como foco e atenção atender à população capixaba com a oferta de soluções financeiras em prol da diminuição dos impactos negativos causados pela pandemia", explicou por meio de nota.