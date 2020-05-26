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Crescimento em meio à pandemia

Banestes lucra R$ 83 milhões e injeta R$ 18,6 milhões no caixa do ES

Resultado do primeiro trimestre deste ano é 30,2% maior do que o apresentado no mesmo período do ano passado e 76% mais alto em comparação com os últimos três meses de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:04

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:04

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Banestes tem ampliado a oferta de crédito e isso tem tido impacto nos resultados do banco Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio à crise fiscal provocada pelo novo coronavírus, o Banestes, que lucrou R$ 83 milhões no primeiro trimestre deste ano, vai repassar aos cofres do Tesouro Estadual R$ 18,6 milhões pelos juros sobre capital próprio. Ano passado, a organização que alcançou um resultado de R$ 214 milhões pagou R$ 108 milhões aos seus acionistas, entre eles o governo do Estado, sócio-controlador.
O banco público capixaba teve crescimento de 30,2% no lucro do primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado positivo, no entanto, é 76% mais alto do que os três últimos meses de 2019, quando fechou com R$ 47 milhões de lucro. O bom desempenho da instituição foi divulgado nesta terça-feira (26).

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A margem financeira avançou 24,6% e o resultado operacional da Instituição elevou-se em 51,2%. O lucro líquido por ação chegou a R$ 0,26 no período, e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROE) foi de 15,1%.
O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande,  disse que os números positivos do banco ocorrem em pleno cenário desafiador trazido pela pandemia da (Covid-19). "Todo o esforço e atividades do banco, neste momento, têm como foco e atenção atender à população capixaba com a oferta de soluções financeiras em prol da diminuição dos impactos negativos causados pela pandemia", explicou por meio de nota.
Ele explica que as ofertas de crédito aos empreendedores têm crescido nos últimos meses  e que já alcançou o patamar de R$ 1 bilhão em empréstimos concedidos. 

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