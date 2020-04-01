Banestes dá isenção de juros no cartão e no cheque especial

Agência do Banestes: banco vai oferecer benefí Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banestes vai oferecer isenção na cobrança de juros para pagamentos de contas de consumo e de tributos realizados com o cartão de crédito Banescard em uma parcela com vencimento máximo para 30 dias. Para pagamentos parcelados em até seis vezes, foram reduzidas as taxas. Além disso, não será cobrado o valor de tarifa do serviço. A condição será válida no período de abril a junho deste ano período de maior impacto da pandemia do coronavírus

O banco também ampliou a isenção de juros para quem usa o cheque especial em 15 dias. O benefício será renovado a cada mês, durante o período da pandemia

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As duas novas medidas anunciadas pelo Banestes têm como objetivo auxiliar ainda mais a população capixaba, que sofre impactos econômicos.

Sobre as ações, o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, explica que as áreas estratégicas do banco realizam estudos diários para a adoção de medidas que auxiliem a população.

"O momento é de cautela, prevenção e cuidados. A saúde de todos está em primeiro lugar também para o Banestes. Sabemos que os impactos econômicos são uma consequência das necessárias medidas de isolamento. Então, nosso papel é estudar diariamente e oferecer à população formas de amenizar tais impactos", disse.

Comércio durante a pandemia de coronavírus

CONTAS ATENDIDAS

O benefício de isenção e redução de juros é exclusivo para pagamentos de contas de consumo (água, luz, telefone e internet), no limite máximo de R$ 1 mil, e de tributos Estaduais e Municipais (IPVA, IPTU, ISS e taxas), no limite de R$ 5 mil, realizados com o cartão de crédito Banescard via Internet Banking (IB Banestes) ou Aplicativo Banestes Cartões. Haverá incidência de IOF nas operações, conforme legislação vigente.