Banestes dá isenção de juros no cartão e no cheque especial

O Banestes vai oferecer isenção na cobrança de juros para pagamentos de contas de consumo e de tributos realizados com o cartão de crédito Banescard em uma parcela com vencimento máximo para 30 dias. Para pagamentos parcelados em até seis vezes, foram reduzidas as taxas. Além disso, não será cobrado o valor de tarifa do serviço. A condição será válida no período de abril a junho deste ano período de maior impacto da pandemia do coronavírus.
O banco também ampliou a isenção de juros para quem usa o cheque especial em 15 dias. O benefício será renovado a cada mês, durante o período da pandemia.
As duas novas medidas anunciadas pelo Banestes têm como objetivo auxiliar ainda mais a população capixaba, que sofre impactos econômicos.
Sobre as ações, o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, explica que as áreas estratégicas do banco realizam estudos diários para a adoção de medidas que auxiliem a população.
"O momento é de cautela, prevenção e cuidados. A saúde de todos está em primeiro lugar também para o Banestes. Sabemos que os impactos econômicos são uma consequência das necessárias medidas de isolamento. Então, nosso papel é estudar diariamente e oferecer à população formas de amenizar tais impactos", disse.
Comércio durante a pandemia de coronavírus
CONTAS ATENDIDAS
O benefício de isenção e redução de juros é exclusivo para pagamentos de contas de consumo (água, luz, telefone e internet), no limite máximo de R$ 1 mil, e de tributos Estaduais e Municipais (IPVA, IPTU, ISS e taxas), no limite de R$ 5 mil, realizados com o cartão de crédito Banescard via Internet Banking (IB Banestes) ou Aplicativo Banestes Cartões. Haverá incidência de IOF nas operações, conforme legislação vigente.
Para pagamentos divididos em duas ou três parcelas, haverá incidência de juros de 1% ao mês, o que representa uma redução de 50% no valor da tarifa. E, para pagamentos parcelados em quatro a até seis parcelas (máxima), será cobrada a tarifa de 1,5% ao mês, o que representa redução de 42,31% no juros.