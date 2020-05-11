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Financiamento

Banestes reduz juros para parcelamento de saldo do cartão de crédito

Medida só vale para clientes que não estão no rotativo, ou seja, que não pagaram um valor abaixo do total na fatura anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 12:32

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 12:32

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Instituição financeira derrubou taxas de juros para quem parcelar fatura do cartão de crédito Crédito: Carlos Alberto Silva
Banestes reduziu as taxas de juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e Banestes Visa. As taxas são a partir de 2,25% ao mês, levando-se em conta o relacionamento do cliente com o Banco.
As novas condições são válidas para clientes que não têm valores no rotativo de faturas anteriores e que tiverem o fechamento da conta feita partir de sexta-feira (08/05).

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"Podem ter acesso todos os clientes pessoa física, que estão com o pagamento em dia e tiveram algum imprevisto, principalmente nesse período que vivemos. É mais uma ação do Banestes para dar fôlego ao nosso correntista", destacou o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Marcos Vinícius Nunes Montes.
A redução varia de 30% a 50%, em relação às taxas praticadas anteriormente. A medida é válida para as faturas com vencimento entre 18 de maio e 28 de julho deste ano.
Os clientes podem consultar as propostas de parcelamento na própria fatura dos cartões, no Banestes Internet Banking, nos caixas eletrônicos, no App Banestes (disponível somente para Banescard), na Central de Atendimento do Cliente Banescard (3383-2030 na Grande Vitória e 0800-645-2030 para demais localidades) e na Central de Atendimento Banestes Visa (0800-701-9333).

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