Banestes reduz juros para parcelamento de saldo do cartão de crédito

Instituição financeira derrubou taxas de juros para quem parcelar fatura do cartão de crédito Crédito: Carlos Alberto Silva

Banestes reduziu as taxas de juros do parcelamento da fatura dos cartões de crédito Banescard e Banestes Visa. As taxas são a partir de 2,25% ao mês, levando-se em conta o relacionamento do cliente com o Banco.

As novas condições são válidas para clientes que não têm valores no rotativo de faturas anteriores e que tiverem o fechamento da conta feita partir de sexta-feira (08/05).

"Podem ter acesso todos os clientes pessoa física, que estão com o pagamento em dia e tiveram algum imprevisto, principalmente nesse período que vivemos. É mais uma ação do Banestes para dar fôlego ao nosso correntista", destacou o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos, Marcos Vinícius Nunes Montes.

A redução varia de 30% a 50%, em relação às taxas praticadas anteriormente. A medida é válida para as faturas com vencimento entre 18 de maio e 28 de julho deste ano.